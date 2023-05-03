عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح اليوم الأربعاء، في قصر بيان، برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور خالد الفاضل بما يلي:

قرر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي العادي السابع عشر وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/6 ورفعه إلى سمو ولي العهد.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/6 مع اعتباره يوم راحة أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة.

وسعيا لاستكمال كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لتنظيم عملية الانتخابات القادمة لعضوية مجلس الأمة لعام 2023 ولضمان ممارسة الناخبين بواجبهم الوطني بسهولة ويسر فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من :

- وزارة العدل

- وزارة الإعلام

- وزارة التربية

- وزارة الشؤون الاجتماعية

- وزارة الصحة

- بلدية الكويت

لتتولى مهام الإعداد والتنظيم والتجهيز للانتخابات القادمة لعضوية مجلس الأمة لعام 2023.