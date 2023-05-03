أسامة أبو السعود

استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية نادر الحربي، الاستهانة بحقوق ومقدرات العاملين في القطاع النفطي، خاصة فيما يتعلق بالمماطلة في صرف المكافآت الخاصة بالصفوف الأمامية خلال جائحة كورونا .

وشدد الحربي في تصريح صحافي، على أن العاملين في القطاع النفطي كانوا دائماً في طليعة من تصدوا للعمل في ظل ظروف انتشار جائحة كورونا ، وواصلوا العمل ليل نهار بكل بسالة من اجل استمرار انتاج النفط الكويتي ومشتقاته وتصديرها لمختلف دول العالم.

واوضح الحربي ان جهود العاملين في القطاع النفطي أشاد بها القاصي والداني ولا يمكن تجاهلها والتضحية حتى بأرواحهم في سبيل مكافحة هذا الوباء هم وبعض القطاعات الأخرى في الدولة.

وأضاف الحربي بأنه كان من الواجب أن يتصدر العاملون في القطاع النفطي قوائم من تم صرف مكافأتهم على جهودهم التي شهد لها الجميع وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء، إلا أن واقع الحال جاء مغايراً لما يجب أن يكون، ولم يحصلوا إلى على التسويف والمماطلة في الصرف بحجج واهية وأعذار غير مقبولة، وأصبح هناك ظلما واضحا على حقوق العاملين الذين واجهوا الصعاب في ظل الجائحة في الوقت التي تخلى عن العمل أغلب العمالة الوافدة وتصدى أبناء الوطن من الكويتيين العاملين في القطاع النفطي للعمل في ظل الظروف التي أثرت على كل دول العالم اجمع .



كما استغرب الحربي من التسويف والمماطلة في صرف مكافأة الصفوف الأمامية لمستحقيها من العاملين في القطاع النفطي حتى الان خاصة بعد الاجتماع الذي جمعه مع رئيس ديوان الخدمة المدنية عصام الربيعان بحضور رئيس اتحاد عمال البترول وبعض رؤساء النقابات النفطية الزميلة خلال شهر رمضان المبارك لمناقشة آلية صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي والاستعجال في تحويلها للمالية تمهيدا لاتخاذ ما يلزم لصرف الصفوف الأمامية لمستحقيها من العاملين، حيث أبدى رئيس ديوان الخدمة المدنية تعاونه وتفهمه التام، كما أكد على بذل كل ما يلزم لاستعجال تحويلها لوزارة المالية تمهيدا للصرف بعد إجازة عيد الفطر .

وتساءل الحربي ، إلى متى يتم تجاهل الحقوق المشروعة لعمال القطاع النفطي وهم ذراع الدولة في أهم مواردها على الإطلاق، وهم أول من يتقدم الصفوف في كل الظروف لتقديم يد العون والمساعدة لخدمة الوطن والمواطن، ونحن على يقين وثقة في قيادتنا الحكيمة أنها لن تسكت على ضياع حقوقنا وستأمر بسرعة الصرف لمكافأة الصفوف الأولى المستحقة لكل العاملين في القطاع النفطي المشاركين في مواجهة و مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وختم الحربي تصريحه مطالباً الجهات المعنية في الدولة إلى الإسراع في تلبية مطالب العاملين في القطاع النفطي الذين يشكلون القوة الحقيقية لعصب الاقتصاد الوطني بإدارتهم لأهم مرافقه وهو القطاع النفطي، وإلا سيكون لنا وقفة حازمة وجادة لنيل مطالبنا المشروعة والمقررة في صرف مكافأة الصفوف الامامية أسوة بباقي القطاعات والجهات التي تم الصرف لها، مؤكدا على أن المساس بحقوق موظفي القطاع ” خط أحمر ” لا نقبل به أبدا وسوف نقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه عرقلة أو تأخير أي حق من حقوقهم أو مكتسباتهم العمالية.