تقديرا لإنجازاته الرائدة والتقنيات الحديثة التي يستخدمها، تنشر هيئة صحة دبي في منشوراتها المتنوعة ومواقعها الإخبارية النتائج الباهرة التي يحققها استشاري أمراض العظام الكويتي ورائد عمليات تبديل مفصل الركبة بتقنيته المبتكرة الدكتور مثنى سرطاوي، مشيدة بنتائج عملياته المتميزة التي تحيي الأمل لدى مرضاه الذين يعانون من آلام مبرحة في الركبة بعودتهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية وإعادة البسمة إلى وجوههم.

وأشاد د.السرطاوي بحرص هيئة صحة حكومة دبي على تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية بارزة في السياحة العلاجية واستقطاب أعداد كبيرة من المرضى من كل أنحاء العالم بما تعرضه الهيئة من تقنيات يستخدمها ونتائج متميزة تنعكس إيجابيا على حياة المرضى ومستقبلهم.



وأعرب د.السرطاوي عن سعادته عندما يشاهد مرضاه بعد ساعات من العملية وهم يتمشون في أروقة المشفى ثم يغادرون إلى منازلهم وقد استعادوا صحتهم ورجعوا إلى أعمالهم وحياتهم الطبيعية وذلك بفضل الله ثم بفضل التقنيات الحديثة المستخدمة في العلاج.

في المؤتمر العالمي لزراعة المفاصل «ICJR».



ويذكر أن هناك دراسة عرضت خاصة بالدكتور السرطاوي التي نشرت في مجلة أميركية محكمة تؤكد أنه أول من يجري عمليات اليوم الواحد لجراحة تبديل المفاصل في الشرق الأوسط، وبتقنيته المبتكرة التي حصلت على براءة اختراع من الولايات المتحدة بنسبة نجاح ٩٨٪، مكللة بخروج مرضاه بعد ساعات من العملية مشيا على الأقدام.