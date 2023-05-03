أجرى مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات اليوم الاربعاء، مع مسؤولين في الخارجية الهندية بالهند مشاورات سياسية حول العديد من الملفات الثنائية منها العمالة المتخصصة.

وقال السفير جوهر حيات في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا)، انه اجرى مشاورات مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية ميناكاشي ليكهي ومساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج السفير فيبلو ريدي والسفير براهما كومار والسفير شروثي بوروشوتام وكبار موظفي وزارة الخارجية الهندية.

وأفاد بأن هذه المشاورات تناولت قضايا التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والتعاون في المحافل الدولية وكذلك في الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعمالة المتخصصة والتعليم العالي والبحث العلمي والطيران المدني والتعاون في مجال النفط والطاقة المتجددة والصناعة والذكاء الاصطناعي اضافة الى عدد من المسائل المتعلقة بالقطاع الصحي والخدمات الطبية وغيرها.

وأضاف ان المشاورات شهدت حوارا مفتوحا وصريحا حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك معربا عن ارتياح الجانبين الكويتي والهندي لمسار العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.

وأوضح ان هذه المشاورات السياسية تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية العليا باستمرار الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين للمحافظة على مكانة العلاقات الثنائية التي تجمع الكويت والهند في مختلف المجالات.

وتابع ان الاجتماعات سادتها اجواء إيجابية وان وجهات النظر التي تمت مناقشتها في كافة الاجتماعات متطابقة في مجملها مع الجانب الهندي.

ولفت الى ان هذه المشاورات المهمة جاءت في إطار تنفيذ الاتفاقيات بشأن التعاون الثنائي بين وزارتي خارجية الكويت والهند وان الدورة الحالية تعد الخامسة لإقامة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين.