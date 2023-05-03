أكدت جمعية الصحافيين في البلاد على ضرورة احترام حرية الصحافة وضرورة تهيئة الأجواء المناسبة وتقديم كل التسهيلات للزملاء الصحافيين في أداء عملهم دون التضييق عليهم خاصة وأننا في بلد ينعم بأجواء من الحرية والديمقراطية.

وقالت الجمعية في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف اليوم في الثالث من مايو من كل عام ومرور أكثر من ثلاثين عاما على إقراره، إذ قالت إن مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية يؤكد أن هذه المناسبة فرصة للوقوف إلى جانب وسائل الإعلام المختلفة ومساندتها في ممارسة حقها وأداء دورها من خلال الحرية المسؤولة والمهنية .