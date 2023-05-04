يعقوب العوضي



يشارك منتخب الكويت للاستعراض على الجليد «الفيغر» في بطولة الامارات الدولية للعبة 2023، والتي ستنطلق في مدينة العين الاماراتية اليوم وتستمر 3 أيام. ويمثل «أزرق الفيغر» في هذه البطولة الدولية التي تشهد مشاركة 267 لاعبة من عدد كبير من الدول العربية والأجنبية كل من: حصة الصرعاوي وسارة اللهو ودلال البدر وليا القبندي ولارا البراك وسما جراغ وجوري الملا وليلى الفارسي ودانة المطلق.



وأكد رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي أهمية مشاركة لاعبات الكويت في هذه البطولة الكبيرة للارتقاء بمستويات اللاعبات الفنية، مضيفا أن اللاعبات على أتم الجاهزية لخوض منافسات هذه البطولة، حيث أقام الجهاز الفني للمنتخب تدريبات قوية في صالة النادي في منطقة بيان، ومشيدا بالتزام اللاعبات بالتدريبات وحرصهن على تمثيل بلادهن بصورة مشرفة بالبطولات الخارجية. وذكر العجمي أن لاعبات المنتخب الكويتي يملؤهن الحماس لإحراز العديد من الميداليات لاسيما أن منتخب الفيغر حقق العديد من الإنجازات في البطولات السابقة، مؤكدا حرص النادي على دعم لاعبيه في كل الألعاب.