أنقذ المدافع البديل جوردي ألبا ناديه برشلونة من السقوط في فخ تعادل مخيب أمام ضيفه أوساسونا المنقوص بتسجيله هدف الفوز في مرماه 1-0 وقربه من التتويج باللقب الأول منذ 2019 والـ 27 في تاريخه الثلاثاء في المرحلة الـ 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».



وواصل برشلـــــونة صحوته وحقق انتصاره الثاني تواليا والسادس والعشرين هذا الموسم، فعزز صدارته برصيد 82 نقطة موسعا الفارق إلى 14 نقطة عن غريمه التقليدي وملاحقه المباشر حامل اللقب ريال مدريد الذي خسر أمام مضيفه ريال سوسييداد الرابع 0-2.



وبات برشلونة بحاجة إلى نقطتين للظفر باللقب الأول في الدوري منذ العام 2019.



أما أوساسونا الذي يلاقي ريال مدريد السبت المقبل في نهائي كأس إسبانيا، فتراجع إلى المركز التاسع مع 44 نقطة.



إلى ذلك، مني ريال مدريد بخسارته السابعة هذا الموسم والسادسة خارج قواعده والثالثة في مبارياته الثلاث الأخيرة عندما سقط أمام مضيفه ريال سوسييداد الرابع 0-2.



وتجمد رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في المركز الثاني.



وبات إلتشي أول الهابطين الى الدرجة الثانية بخسارته أمام مضيفه ألميريا 1-2، ومني إلتشي بخسارته الـ 23 هذا الموسم فتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الأخير بفارق 17 نقطة خلف فالنسيا السابع عشر وآخر الناجين من الهبوط قبل خمس مراحل من نهاية الموسم، فيما عزز ألميريا آماله بالبقاء بارتقائه الى المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.



وتستكمل الجولة الـ 33 للدوري الإسباني بإقامة 4 مباريات، حيث يلتقي إشبيلية نظيره إسبانيول، ويحل ريال مايوركا ضيفا على جيرونا، ويستضيف أتلتيك بلباو فريق ريال بيتيس، فيما تجمع رابع المباريات بين رايو فايكانو وبلد الوليد.