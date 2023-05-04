نجح فريق كرة القدم النسائي في جامعة كارنيجي ميلون بقطر، في اختتام موسم تاريخي تمكن خلاله من تحقيق انتصارات متتالية في البطولات الجامعية تحت قيادة الكويتية سارة الخالد.



وقد انضمت الخالد إلى الفريق عام 2019، وكانت حينها لاتزال في سنتها الأولى من دراسة اختصاص إدارة الأعمال. وعن شغفها باللعبة تقول: «لعبت كرة القدم بمجرد أن بلغت من العمر ما يكفي لركل الكرة. كنت ألعب في الفناء الخلفي لبيت جدتي، كما لعبت خلال صف التربية البدنية. وكنت أستغل أي فرصة سانحة للعب كرة القدم».



في سنتها الدراسية الأخيرة، تم استئناف الأنشطة الرياضية الجماعية في المدينة التعليمية بعد توقف بسبب جائحة كوفيد-19، فعاد فريق كرة القدم النسائي لنشاطه في أغسطس الماضي، تحت قيادة الخالد. وتقول: «كانت المرة الأولى التي أتولى فيها قيادة الفريق. بعدها، واجهنا صعوبة في العثور على مدرب، لذلك قررت أنني على مستوى هذا التحدي، فتوليت مهمة التدريب أيضا».



وبصفتها مدربة وقائدة، كانت الخالد أمام مهمة وضع الفريق على الخارطة الرياضية. وتشرح: «كان علينا إيجاد طرق لرفع مستوى مشاركاتنا. كما أن بعض اللاعبات لم تدرك الإمكانات التي يمتلكنها فعملنا معا على مستويات متعددة لتغيير ذلك، وأنا فخورة جدا بالشكل الذي تطورت به كل لاعبة لتصل إلى مستوى التحدي المطروح».



بعدها شارك الفريق في بطولات جامعات المدينة التعليمية، وشق طريقه لتحقيق أول فوز لفريق نسائي من جامعة كارنيجي ميلون بقطر في تاريخ الحرم الجامعي. وتواصلت مسيرة الفوز، فحصد الفريق لقب بطولة كرة القدم النسائية في المدينة التعليمية، بعد مباراة نهائية متقاربة للغاية ضد فريق جامعة جورج تاون في قطر.



وتقول الخالد: «شاركنا في العديد من المباريات، منها مباراتنا ضد فريق الجامعة الأمريكية في أفغانستان، التي انضمت حديثا إلى المدينة التعليمية. وشعرنا جميعا بإحساس كبير بالمشاركة والعمل الجماعي».