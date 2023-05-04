يمثل إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قبل باريس سان جرمان فشلا لحامل الكرة الذهبية في العاصمة الباريسية، حيث قضى موسمين تألق خلالهما أحيانا وعانى من خيبات وصافرات استهجان أحيانا أخرى. ربما يشكل قرار النادي الثلاثاء بإيقاف الأرجنتيني «أياما عدة» بسبب رحلة غير مصرح بها إلى السعودية، نهاية مشواره مع باريس سان جرمان، فهل سنرى ببساطة ميسي مرة أخرى في منافسات الدوري الفرنسي، إذ يبدو أن القطيعة باتت في أوجها؟



وفي فترة الإجراء التأديبي، فإن الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات الذي غاب عن تدريبات الاثنين دون موافقة الطاقم «لا يمكنه التدرب ولا يستطيع اللعب ولا يتلقى أجره»، بحسب مصدر مطلع على الإجراء.



قرار يمكن وصفه بالدرامي، إذ إن العقوبة حازمة في ما يتعلق بنجمها ونادرة للغاية، مع العلم أن سان جرمان غالبا ما يتعرض لانتقادات بسبب افتقاره للسلطة تجاه نجومه الذين كانوا أحيانا يبدون فوق سقف المؤسسة.



ويضاف هذا الجدل الجديد إلى الاستياء المتزايد من قبل العديد من المشجعين. وبعد تتويج ميسي مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم الغالية في الدوحة نهاية العام الماضي، أظهر اللاعب الذي سيبلغ 36 عاما في يونيو المقبل، وجها مختلفا تماما في باريس.



ومع خيبات سان جرمان هذا الموسم، بدا أنه يشارك بشكل أقل في اللعبة، يمشي كثيرا، ويخسر المبارزات الفردية، وبعض ومضات عبقريته القليلة لم تمح كل شيء.



مع ليونيل ميسي، كان من المفترض أن يسجل باريس سان جرمان علامة فارقة في دوري أبطال أوروبا، لكن رغم ذلك، لا يزال النادي بعيدا مع إقصاءين متتاليين من ثمن النهائي، ويبدو أقرب إلى الانحدار منه إلى التطور.



لنس يقترب من مرسيليا



وشدد لنس الخناق على باريس سان جرمان المتصدر ومرسيليا الثاني بفوزه الثمين على مضيفه تولوز 1-0 الثلاثاء في المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم. واستغل لنس جيدا خسارة باريس سان جرمان أمام ضيفه لوريان 1-3 الأحد، فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 69 نقطة مقلصا الفارق بينهما إلى ست نقاط، وإلى نقطة واحدة بينه وبين مرسيليا الثاني.