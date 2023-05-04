بيروت ـ منصور شعبان



دعا المطارنة الموارنة «النواب إلى الإفادة من المؤشرات الإيجابية الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالفسحة المتوافرة لانتخاب رئيس جديد للدولة، كما يدعونهم إلى تحاشي كل ما من شأنه تقويض آمال اللبنانيين بالخروج من سلسلة الأزمات المدمرة التي تصيب حياتهم في الصميم، وحلقتها الأساسية تعذر إنجاز الاستحقاق الرئاسي».



واستغربوا، في بيان عقب اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك بشارة الراعي في بكركي، «الخطاب السياسي المؤيد لإعادة لبنان إلى مسار توريطه في نزاعات إقليمية مسلحة لم يحصد سابقا من جرائها سوى الموت والدمار. ويناشدون اللبنانيين الوقوف في مواجهتها بكل قوة وحزم، إنقاذا للوطن وأهله».



كما جددوا «تحذيرهم من مآلات التدهور المالي والاقتصادي، الذي لن ينجو منه مرفق ولا قطاع رسمي أو خاص. ويدعون المسؤولين إلى وضع نهج وإجراءات حازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة دوليا والتي من شأنها التخفيف من حدة العبء الحياتي والمعيشي الخانق».



ولفت المطارنة الى انهم يتابعون «باهتمام كبير تفاقم أزمة النزوح السوري وما يسفر عنه من تعاظم أخطار الاحتكاكات بين النازحين واللبنانيين، وتراكم الأعباء على لبنان، فضلا عن تهديد أمنه وسلامة أبنائه. ويدعون الى توحيد موقف كل الفرقاء في الدولة والمجتمع اللبناني في مواجهة سوء السياسة الدولية التي شاءت تدفيع لبنان أثمان حرب لا دور له فيها».