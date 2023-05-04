بيروت ـ أحمد عزالدين



تسلّم رئيس مجلس النواب نبيه بري «كأس لبنان» من فريق النجمة الرياضي المدعوم من تيار المستقبل، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية الأحد الماضي على فريق العهد المدعوم من حزب الله.



وتمنى الرئيس بري لو أن جميع القوى السياسية في لبنان تقارب القضايا والعناوين المتصلة بحياة الدولة ومؤسساتها الدستورية والعلاقات فيما بينها بروح رياضية، مؤكدا ان هذه الروح إذا لم تعمم في كل أركان المجتمع لا يمكن أن ننجح في أي مجال من المجالات سواء في السياسة وغير السياسة، فغيابها سوف يؤدي الى الفشل حتى في الرياضة.



وأضاف الرئيس بري: نحن بأمس الحاجة في أن نتصرف في أدائنا وسلوكنا كفريق وطني واحد من اجل إنجاز استحقاقاتنا الوطنية، بذلك فقط ننقذ لبنان ونحميه ونحصنه من المخاطر الوجودية.



وختم الرئيس بري: بالوحدة لا قوة في الدنيا تستطيع النيل من لبنان، أما بالانقسام والشرذمة نشرع أبواب الوطن على مخاطر شتى.



كلام الرئيس بري جاء خلال استقباله لوفد موسع من نادي النجمة الرياضي ضم رئيس النادي مازن الزعني وأعضاء الهيئتين الادارية والفنية واللاعبين بحضور رئيس قطاع الرياضة في تيار المستقبل فيصل قلعاوي ومسؤول مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل د.علي ياسين.