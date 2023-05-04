تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، أقامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الملتقى الخامس «المرأة في مجال علم البيانات Women in Data Science»، وذلك بمسرح كلية التربية الأساسية أمس في تمام الساعة التاسعة صباحا.



وخلال محاضرات الملتقى تحدثت رئيس قسم دراسات المعلومات بكلية التربية الأساسية د.هنادي بوعركي عن تمكين المرأة من خلال التكنولوجيا، في حين تحدثت خبير أول أدلة إلكترونية في شرطة دبي د.ابتسام العوضي، عن تأمين الحياة الافتراضية من خلال الفحص الجنائي للجرائم الإلكترونية، أما الأستاذة المشاركة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.إسراء العيسى فتحدثت عن تقرير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر عن اليونيسكو: السباق مع الزمن، في حين تطرقت نائبة المدير العام لشؤون نظام المعلومات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية أمينة العوضي عن الحكومة الذكية والمسار الجديد للتطور التكنولوجي.



وتطرق الملتقى إلى الأهداف التي أقيمت الفعالية من أجلها وهي إبراز دور الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دعم الجهود العلمية وتشجيع الطاقات الشابة العاملة بمجال العلوم والبيانات الإحصائية، كما تم إبراز جهود المرأة ومساهمتها في مجال علم البيانات ودعم المرأة ومساعدتها على التواصل مع المختصين في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوعية المجتمع لأهمية استخدام البيانات المتوافرة في أنظمة المنصات الحكومية الى جانب تسليط الضوء على أبحاث وتطبيقات عملية في مجال تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار عن طريق البيانات في تحقيق أهداف رؤية كويت 2035.



الجدير بالذكر، أن الملتقى من تنظيم فريق WiDs الكويت بالشراكة مع جامعة ستانفورد الأمريكية وبالتعاون مع قسم دراسات المعلومات في كلية التربية الأساسية.