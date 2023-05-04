شهد معرض القبول السنوي التاسع تحت شعار «اختيارك يبني وطنا» في يومه الثاني إقبالا كثيفا من قبل الزائرين من طلبة المرحلة الثانوية من مدارس التعليم الحكومي والخاص.



ويقام المعرض، الذي تنظمه عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت، في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية، بالتعاون مع الأمانة العامة بجامعة الكويت والكليات وإدارة العلاقات العامة والإعلام والاتحاد الوطني لطلبة الجامعة.



ويهدف هذا المعرض إلى توعية خريجي المرحلة الثانوية من مدارس التعليم الحكومي والخاص في جميع المناطق التعليمية بأهمية اختيار مستقبلهم التعليمي بما يتناسب وطموحاتهم.



وشهد المعرض إقبالا لافتا من قبل طلبة المرحلة الثانوية الراغبين في التعرف على مؤسسات التعليم العالي بقطاعيه الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تقديم اختبار تحديد الميول والقدرات الذي يقدمه مركز الإنماء الاجتماعي لتسهيل عملية اختيار الطلبة للتخصص المناسب لهم والذي يتطابق مع إمكاناتهم وميولهم الدراسية.



وبهذه المناسبة، ذكر القائم بأعمال مساعد عميد القبول والتسجيل لشؤون القبول والخريجين د.محمد الفيلكاوي أن الإقبال على المعرض كان كثيفا من قبل طلبة الصف الثاني عشر بنين، مبينا أن المعرض في السابق كان مقتصرا على جامعة الكويت بكلياتها ومراكز العمل فيها، وللمرة الأولى يتم إشراك مختلف مؤسسات التعليم العالي في القطاع الخاص.



وأشار إلى أن هذا المعرض يقام لمساعدة الطالب على تحديد ميوله الدراسية وإرشاده للتخصص الأقرب لميوله، فالطالب عادة ما يكون مترددا في نوعية التخصص الذي يرغب بدراسته ومجالات العمل المتاحة، سواء في جامعة الكويت أو الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى الطلبة الراغبين في البعثات الخارجية من وزارة التعليم العالي والتي تتواجد كذلك في المعرض لمزيد من الاستفسارات.



وبين د.الفيلكاوي أن عمادة القبول والتسجيل قامت بالإجابة عن استفسارات الطلبة المتعلقة بشروط القبول في الكليات وطريقة التقديم، وامتحانات القدرات وغيرها، مشيرا إلى أن العمادة لها دور توعوي في تعريف الطلبة بكيفية التقديم على جامعة الكويت والتخصصات الأكثر طلبا بالإضافة إلى امتحانات القدرات الأكاديمية.



وعلى هامش المعرض تم تنظيم جولات ميدانية للطلبة الزوار، تضمنت جميع كليات جامعة الكويت، حيث قامت كل مدرسة بزيارة كليتين على الأقل.



وفي بداية كل جولة، تم تقديم النصائح والتوجيهات والإرشادات للطلبة وعرض خريطة لتوضيح الأماكن التي ستشملها الجولة والمدة الزمنية لها، وذلك من قبل قسم العلاقات العامة والاتحاد الوطني لطلبة الكويت.



وكان في استقبال الزائرين أعضاء الهيئة التدريسية والإداريون لتقديم شرح مبسط عن الكليات والتخصصات والإجابة عن جميع أسئلة الطلبة، كما تمت زيارة القاعات الدراسية والمكتبة والمسرح في كل كلية.



واختتمت الجولة في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية لزيارة المعرض الذي تشارك فيه مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص.