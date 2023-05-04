الدوحة - فريد عبدالباقي



يتطلع نادي الدحيل إلى حسم لقب الدوري القطري لكرة القدم، عندما يستضيف منافسه السد على ملعبه عبدالله بن خليفة في الـ 9:00 مساء اليوم، بختام الجولة الـ 21 وقبل الأخيرة من عمر المسابقة.



ويدخل الدحيل مباراة اليوم برغبة قوية في استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي لمدة موسمين، وهو متصدر جدول الترتيب العام برصيد 48 نقطة، ويكفيه فقط التعادل لحسم اللقب رسميا للتتويج به بين عشاقه، فيما يتمسك السد حامل اللقب، بحظوظه الضئيلة في الفوز على الدحيل وتعثره في الجولة الأخيرة أمام الشمال، حيث يحتل السد المركز الثالث برصيد 41 نقطة.



وكان لقاء القسم الأول في الجولة العاشرة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين السد والدحيل 2-2.



ولن يكون السد الوحيد الذي يتطلع لتعثر الدحيل، فهناك العربي الذي يحلم بتحقيق ذلك، لاسيما أنه يحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة، وذلك قبل لقائه أمام الغرافة (الخامس 32 نقطة) في الـ 9:00 مساء اليوم على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي.



وفي مباراة أخرى، يلتقي نادي قطر (السادس 32 نقطة) مع الأهلي (الثامن 21 نقطة)، في 6:30 مساء اليوم على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.



هذا، وأعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن موعد المباراة الفاصلة، والتي ستجمع بين الفريق صاحب المركز الحادي عشر في الترتيب النهائي للدوري القطري، والفريق صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية. وتقررت إقامة المباراة يوم الأحد 14 الجاري، على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.



إلى ذلك، حصل النجم التونسي لنادي الدحيل فرجاني ساسي على جائزة أفضل لاعب لشهر أبريل الماضي، وحصل زميله بالفريق خالد محمد صالح على جائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة، فيما حصد المدرب الإسباني لنادي السد خوانما ليو جائزة أفضل مدرب.