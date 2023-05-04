قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان مكتوب، إن الولايات المتحدة استهدفت قياديا كبيرا في تنظيم القاعدة بضربة في شمال غرب سورية، فيما تحدثت تقارير إعلامية محلية عن أنها قتلت راعيا وأغنامه.



وذكرت في البيان انه في يوم الأربعاء 3 مايو «نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربة من جانب واحد في شمال غرب سورية استهدفت قياديا كبيرا في القاعدة». ولم تذكر اسم القيادي أو ما إذا كان قد قتل.



وأوضحت أنها ستقدم المزيد من المعلومات «عندما تكون تفاصيل العملية متاحة».



وتأتي الضربة بعد أيام فقط من إعلان تركيا أن قواتها قتلت زعيم تنظيم داعش أبو الحسين القرشي في شمال غرب سورية أيضا، والتي تسيطر عليها المعارضة المدعومة من أنقرة.



وقال سكان المنطقة، التي تتكون في الغالب من سهول جبلية، لـ «رويترز»، إنهم سمعوا دوي 3 انفجارات بدت كأنها ضربات جوية.



من جهتها، ذكرت منظمة الدفاع المدني المعروفة بـ «الخوذ البيضاء»، التي تتولى عمليات الإنقاذ في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ان طائرة مسيرة مجهولة نفذت ضربة في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد وقتلت راعي غنم.



وقالت إن مدنيا يدعى «لطفي حسن مسطو» يبلغ من العمر 60 عاما قتل بقصف صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدفه أثناء عمله برعي الأغنام، على أطراف بلدة قورقانيا شمالي إدلب، وأدى الاستهداف أيضا إلى نفوق عدد من الأغنام. وأكدت ان فرقها انتشلت جثته ونقلتها إلى نقطة طبية في بلدة قورقانيا، وتفقدت المكان.



كذلك نقل موقع «أثر برس» عن مصادر وصفها بالمحلية، ان الطيران المسير لـ «التحالف الدولي» استهدف صباح الأربعاء بلدة قورقانيا شمال مدينة إدلب، ما تسبب في حدوث انفجار بتلك المنطقة.



وذكرت المصادر المحلية في ريف إدلب: «ان طائرة مسيرة مذخرة تابعة للتحالف الدولي استهدفت احدى المزارع في بلدة قورقانيا شمال إدلب ما أدى إلى وفاة راعي أغنام يبلغ من العمر 62 عاما بالإضافة إلى نفوق أكثر من 30 رأسا من الأغنام».



وأكدت المصادر أن راعي الأغنام مدني لا يحمل أي صفة عسكرية ولا يتبع أي تنظيم مسلح في إدلب ويعمل في تربية المواشي من مدة طويلة داخل احدى المزارع في بلدة قورقانيا شمال مدينة إدلب التي تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام».