قدم رئيس كلية القانون الكويتية د.محمد المقاطع ورقة عمل خلال الجلسة سلط من خلالها الضوء على قضية «اصلاح النظم الانتخابية والانظمة اللاجغرافية»، مبينا ان هناك عدة مبادئ يدعى الجميع للعمل على تحقيقها سواء كانت قضية التمثيل الصحيح لإرادة الأمة او استقلالية العملية الانتخابية، نزاهتها، مبادئ العدالة والمساواة، شفافية المنافسة وتكافؤ الفرص، تحقيق المصلحة العامة.



وتابع المقاطع: أشير إلى تجربتي الخاصة كوني متابعا للعملية الانتخابية بالكويت، كمراقب، مراجع، دارس وباحث، وأيضا كمرشح، على مدى 48 سنة تمكنت أن أرصد وآتي بفكرة جديدة، وأدعي بأنها جديدة يمكن أن تؤدي إلى إنهاء مشاكل معينة، والتي تتمثل فيما يسيطر على الانتخابات وهي: الأنانية، والفردية، والفئوية والقبلية، والحزبية، والطائفية والفساد المالي والتمثيل الضعيف وسوء التمثيل، وحاولت أن اقدم فلسلفة تخرج عن النمط التقليدي لما يسمى بالدوائر الانتخابية.



وذكر ان الدوائر الانتخابية بمفهومها البسيط هي أن يتم تقسيم الدولة استنادا إلى تقسيم إقليمي جغرافي وإداري جغرافي أو فئوي تمثيلي وهذه كلها ستأتي بإفرازات لن تكون سوية، ولن تحقق التمثيل الديموقراطي المطلوب، لافتا الى ان أحد المشاركين بالمؤتمر تحدث عن تجربة العراق، الذي تم تقسيمه عرقيا، حتى يضمن التمثيل وفقا لفكرة الكوتا، وهذا يؤدي إلى تفتيت الدولة، وإيجاد كيانات تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيارها، وهناك التقسيم التحكمي، والتقسيم العادل وهو تساوي الاعداد بين الدوائر من خلال دائرة واحدة تضم البلد كلها او تقسيم لضمان تمثيل المناطق ومجاميع تكوينية سواء اجتماعية او فكرية، وهذا التقسيم القائم على الجغرافيا لم يعد عادلا، وظهرت لدينا ما يسمى الدوائر الوظيفية او المهنية لأشخاص من اصحاب ثقافة او مهن معينة.



وزاد: الافضل تبني النظام اللاجغرافي وما اطرحه النظام العشوائي وهو تقسيم الدوائر عشوائيا ليس على معيار جغرافي او اثني او طائفي او معيار يتعلق بمكون اجتماعي او ثقافي او سياسي او فكري او حزبي معين وانما يتعلق بتقسيم الدوائر بتكوين المجتمع بكل فئاته، والنظرية التي تمكنت من تطويرها تسمى فكرة التقسيم العشوائي للدوائر من خلال 3 أسس، اولها ان يكون على أساس الأحرف الأبجدية للناخب وهذا بعد تطبيقي للكثير من النماذج الرياضية، والأساس الثاني التقسيم الرقمي المطلق من خلال أن يقوم كل ناخب بأخذ رقم مطلق، ومن خلال الأرقام يتم تقسيم الدوائر، ولكن ايضا لم يكن ذلك هو أفضل الحلول حتى اهتديت الى ما ادعى انه أفضلها وأسلمها وهو التقسيم على يوم الميلاد وهو الاساس الذي يتم تقسيم الدوائر من خلاله.



وأشار إلى ان ان الكويت تتبع نظام الخمس دوائر وجربت خلال الاعوام الماضية 5 أنظمة انتخابية ولازلنا نعاني حتى يومنا، مؤكدا أن التقسيم العشوائي القائم على يوم ميلاد الشخص بحيث ان كل دائرة تتكون من 6 أرقام التي هي أرقام شهر فالمولودون يوم 1 من خلال قرعة عشوائية يذهب للدائرة الاولى، ويوم 9 للدائرة الثانية، وهكذا من خلال سحب الأرقام سنجد أن تكوين كل الدوائر تكوينا مجتمعيا منوعا، وهذا التوجه بدأت تأخذ به بعض دول العالم بأفكار مختلفة، مشددا على انه سيكون نظام اصلاحي ممتاز وينادي منذ 13 عاما لتطبيقه في الكويت.