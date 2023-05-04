عبدالعزيز الفضلي



أغلقت إحدى مدارس المرحلة الابتدائية التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية فصلا طلابيا بسبب انتشار مرض «جدري الماء».



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، أن الإدارة المدرسية ومن خلال العيادة الطبية لاحظت انتشار المرض وقامت بإغلاق أحد فصول الصف الثالث بالكامل بتعليمات من الصحة المدرسية بعد أن تم إبلاغها بذلك، مشيرة إلى إنها أرسلت كتبا بيد الطالبات لأولياء أمورهن بهذا الشأن. وخاطب مديرة المدرسة في الكتاب أولياء الأمور قائلة: «الرجاء من جميع أولياء الأمور إجراء فحص لبناتهم ضد مرض (chiken box) أو جدري الماء اليوم للضرورة وعلى متعلمات الصف ٣/٣ عدم الحضور غدا إلا بورقة من الصحة المدرسية تؤكد خلوهن من المرض، نسأل الله السلامة للجميع.



من جهة أخرى، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، أن الوزارة تابعت باهتمام بالغ حادثة سقوط طالبة بالمرحلة المتوسطة في إحدى مدارس منطقة الجهراء التعليمية، لافتا إلى أن حالة الطالبة الصحية مستقرة وفي تحسن مستمر. وبشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو بين مدير مدرسة وطالب أمام مدخل إحدى مدارس «الجهراء»، أكد أحمد الوهيدة أن الوزارة وجهت المنطقة التعليمية لفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ملابسات الواقعة، لافتا إلى رفض الوزارة التام والمباشر لأي تصرف غير تربوي ينم عن منتسبيها أيا كان منصبه ومسؤولياته، وستتخذ الوزارة كل الإجراءات القانونية والإدارية بعد انتهاء نتائج التحقيق وفق اللوائح والنظم المعمول بها في وزارة التربية.