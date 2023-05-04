منصور السلطان



استطاع رجال مديرية أمن الأحمدي من ضبط وافدين من الجنسية الآسيوية يروجان الخمور في منطقة الفحيحيل وبحوزتهما كمية من الخمور المحلية والمستوردة.



ووفق مصدر أمني، أفاد بأنه خلال قيام رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي مساء أمس الأول نقطة تفتيش على مدخل منطقة الفحيحيل، صادف مرور سيارة يقودها وافد ويرافقه آخر بانت عليهما علامات الخوف والارتباك، وبعد الاستعلام عنهما اتضح أنهما من الجنسية الآسيوية، ولوحظ وجود أكياس في المقعد الخلفي مليئة بالقناني، وبسؤالهما عما بداخل الأكياس حاولا الهرب فتم ضبطهما، وبتفتيش الأكياس احترازيا عثر على 45 قنينة خمر مصنعة محليا، بالإضافة إلى 18 زجاجة خمر مستوردة، وخلال التحقيق معهما اعترفا بأنهما كانا في طريقهما لتسليم زبائن الخمور مقابل مبلغ مالي. وعليه، تمت إحالتهما والخمور المضبوطة الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.