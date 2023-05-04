منصور السلطان



استمرارا للحملات المرورية التي يقوم بها قطاع العمليات والمرور للقضاء والحدّ من المظاهر السلبية وضبط المخالفين والمطلوبين، شنت الإدارة العامة للمرور بالتعاون والتنسيق مع البلدية والهيئة العامة للغذاء في محافظتي العاصمة وحولي حملة تفتيشية على بائعي الآيس كريم المخالفين للشروط أسفرت عن تحرير 70 مخالفة مرورية متنوعة وسحب 14 عربة بيع آيس كريم من قبل البلدية لمخالفتها القانون الخاص في البلدية وتحرير 19 مخالفة من قبل الهيئة العامة للغذاء، كما تم ضبط 3 وافدين من الجنسية العربية مخالفين لقانون الإقامة. ومن جانبه، أكد مصدر أمني لـ «الأنباء» أن الحملات الأمنية المشتركة مع الجهات الحكومية مستمرة ضمن خطة أمنية وضعت للقضاء على الظواهر السلبية والحد منها.