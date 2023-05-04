محمد الجلاهمة



قام رجال مركزي إطفاء مشرف والبدع بإخلاء مدرسة في منطقة بيان إثر حريق شب في أحد الفصول بمدرسة، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يخلف إصابات. من جهة أخرى، فتحت قوة الإطفاء تحقيقا في حريق امس بمنطقة جابر العلي امتد إلى غرفة من الألمنيوم، ما أودى بحياة آسيوي وأتلف عددا من المركبات أمام منزل. وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية عصر امس الأول يفيد بوجود حريق عدد من المركبات أمام منزل وممتد إلى غرفة من الصفيح في منطقة جابر العلي، حيث وجهت مركز إطفاء البيرق وعند وصول الفرقة تم على الفور مكافحة الحريق وإخماده وقد أسفر عن وفاة شخص وتم تسليمه للجهات المختصة.