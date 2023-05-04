اختتم الحرس الوطني فعاليات تمرين مراكز قيادة الحرس الوطني «Cpx نصر 18»، في معسكر سمو الشيخ سالم العلي، بحضور المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح وكبار القادة.



ونقل اللواء الركن فالح شجاع فالح إلى المشاركين في التمرين تحيات القيادة ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي، مؤكدا على أهمية التمرين في صقل مهارات القادة في التخطيط على مواجهة الأزمات، وذلك عبر تنسيق الجهود وتنمية قنوات الاتصال وتطوير القدرات في تنفيذ المهام سواء في الجانب الأمني والعسكري وتقديم الدعم والإسناد لجميع جهات الدولة بكفاءة عالية، للحفاظ على أمن الوطن في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



وأضاف ان التمرين نجح في تدريب قادة الحرس الوطني من جميع الوحدات على التعامل مع الحالات الطارئة وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة وحل المعاضل المختلفة، وهو من التمارين الكبرى التي تقام سنويا في الحرس الوطني لرفع درجة الاستعداد والجاهزية القتالية. مشددا على اهتمام القيادة في الحرس الوطني بالتدريب والارتقاء بالعنصر البشري لتحقيق أهداف التطوير في الوثيقة التوجيهية 2025 (حماية وسند).



يذكر أن التمرين تخلله ورش عمل واجتماعات تنسيقية لمناقشة عدة موضوعات من بينها، الأمن السيبراني لرفع قدرات المختصين في الحرس الوطني في التصدي للهجمات الإلكترونية واتخاذ الإجراءات الاستباقية لتفاديها.