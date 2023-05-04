المباحثات تناولت التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليم العالي

بحث مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا في وزارة الخارجية السفير سميح جوهر حيات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي ميناكاشي ليكهي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.



وقال السفير حيات في اتصال هاتفي مع «كونا» ان ذلك جاء في مقر وزارة الخارجية الهندية خلال تسليم ميناكاشي ليكهي رسالة خطية موجهة من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الى وزير خارجية الهند الصديقة د. سوبراهمانيام جايشانكار تتعلق بالعلاقات الثنائية وأوجه دعمها وتعزيزها.



ووفقا للسفير حيات تبادل الطرفان وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بحضور سفيرنا لدى الهند جاسم الناجم وسفير جمهورية الهند لدى البلاد د.اداريش سويكا. كما أجرى مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات مع مسؤولين في الخارجية الهندية بالهند مشاورات سياسية حول العديد من الملفات الثنائية منها العمالة المتخصصة.



وقال السفير جوهر حيات في اتصال هاتفي مع «كونا» انه أجرى مشاورات مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية ميناكاشي ليكهي ومساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج السفير فيبلو ريدي والسفير براهما كومار والسفير شروثي بوروشوتام وكبار موظفي وزارة الخارجية الهندية. وأفاد بأن هذه المشاورات تناولت قضايا التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والتعاون في المحافل الدولية وكذلك في الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعمالة المتخصصة والتعليم العالي والبحث العلمي والطيران المدني والتعاون في مجال النفط والطاقة المتجددة والصناعة والذكاء الاصطناعي إضافة الى عدد من المسائل المتعلقة بالقطاع الصحي والخدمات الطبية وغيرها.



وأضاف ان المشاورات شهدت حوارا مفتوحا وصريحا حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربا عن ارتياح الجانبين الكويتي والهندي لمسار العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.



وأوضح ان هذه المشاورات السياسية تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية العليا باستمرار الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين للمحافظة على مكانة العلاقات الثنائية التي تجمع الكويت والهند في مختلف المجالات.



وتابع ان الاجتماعات سادتها أجواء إيجابية وان وجهات النظر التي تمت مناقشتها في كل الاجتماعات متطابقة في مجملها مع الجانب الهندي.



ولفت الى ان هذه المشاورات المهمة جاءت في إطار تنفيذ الاتفاقيات بشأن التعاون الثنائي بين وزارتي خارجية الكويت والهند، وان الدورة الحالية تعد الخامسة لإقامة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين.



وكان السفير حيات وصل الى العاصمة الهندية أمس في زيارة رسمية لترؤس وفد الكويت المشارك في اجتماعات الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين الصديقين وستجري خلال الزيارة محادثات رسمية مع كبار المسؤولين في الهند.