بحفظ الله ورعايته، يغادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الخميس



4 الجاري متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة، وذلك لحضور مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



إلــى ذلك، اســـتقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ صباح الخالد.



كما بعث سمو ولي العهد الشـيخ مشـعل الأحمد ببرقية تهــنئة، إلـــى الرئيـــس انـــدريه دودا رئيس جمهورية پولنــدا الصديقة ضـــمنها سموه خالص تهانيه بمــناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.