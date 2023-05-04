بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف الثالث من مايو من كل عام ومرور أكثر من ثلاثين عاما على إقراره، فإن جمعية الصحافيين الكويتية تؤكد على ضرورة احترام حرية الصحافة وضرورة تهيئة الأجواء المناسبة وتقديم كل التسهيلات للزملاء الصحافيين في أداء أعمالهم دون التضييق عليهم خاصة أننا في بلد ينعم بأجواء من الحرية والديموقراطية.



كما أن مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية يؤكد أن هذه المناسبة فرصة للوقوف إلى جانب وسائل الإعلام المختلفة ومساندتها في ممارسة حقها وأداء دورها من خلال الحرية المسؤولة والمهنية.