أعلنت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية منح أعلى جائزة تقديرية «وسام المعلوماتية» في نسختها الـ 16 إلى الشخصية العالمية المتميزة في عالم الشبكة المعلوماتية وفضاءات الإنترنت د.فينتون سيرف.



وقالت رئيسة مجلس أمناء الجائزة الشيخة عايدة سالم العلي في تصريح صحافي إن رائد الإنترنت د.سيرف فاز بهذا الوسام العالمي تقديرا لمسيرته الحافلة بالإنجازات التي أسهمت بخدمة البشرية في مجال الإنترنت، حيث أدى دورا متميزا في تطوير السياسة العالمية وتطوير معايير الإنترنت وانتشارها. وأشارت إلى إسهاماته الكبيرة في تطوير بروتوكول التحكم بنقل البيانات (بروتوكول الإنترنت) الذي يعد أحد أسس إنشاء وتشغيل شبكة الإنترنت وتصميم بنيتها الرقمية وتحقق به انعطاف رقمي تاريخي ينعم العالم حاليا بنتائجه.



وأوضحت الشيخة عايدة الصباح أن د.سيرف الذي ولد في نيو هيفن بولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة الأميركية 23 يونيو 1943 حقق عبر مسيرته العلمية كثيرا من الإنجازات من خلال عمله نائبا للرئيس وكبير مبشري الإنترنت لشركة (غوغل) منذ أكتوبر 2005.



ولفتت إلى مشاركته في تصميم بروتوكول وهيكل الإنترنت ودوره الرئيسي في تطوير تقنيات الإنترنت ونقل البيانات المتعلقة بالحزم والأمان عبر عمله من عام 1976 إلى 1982 مع وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع الأميركية وقيادة هندسة (MCI Mail) وهي أول خدمة بريد إلكتروني تجارية يتم توصيلها بالإنترنت بصفته نائب رئيس (MCI Digital Information Services) من عام 1982 إلى 1986.



وأضافت أن ما ساعده على تحقيق تلك الإنجازات نهوضه بكثير من المناصب والمسؤوليات المهمة أبرزها مستشار للعديد من الوكالات الحكومية الأميركية بما في ذلك مؤسسة العلوم الوطنية والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ووزارات الدفاع والطاقة والتجارة الأميركية ورئيس جمعية ماركوني وعضو في المجلس الاستشاري العلمي لـ (ID Cosmos) ورئيس مؤسس لجمعية الإنترنت الدولية الآيزوك (1992-1995) وعضو اللجنة الاستشارية الرئاسية الأميركية لتكنولوجيا المعلومات من عام 1997 إلى 2001.



وبينت أن د.سيرف حصد أيضا جائزة اليابان المرموقة مع زميله خان في أبريل 2008 وجائزة الملكة إليزابيث في الهندسة مع خان و3 آخرين عام 2013 وميدالية الشرف من (IEEE) والميدالية الفضية للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية وميدالية (IEEE Alexander Graham Bell) وجائزة ACM للبرمجيات والأنظمة.



وقالت الشيخة عايدة السالم إن د.سيرف سيتشرف بتسلم وسام المعلوماتية خلال الحفل السنوي الذي ستقيمه الجائزة برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، في قصر بيان العامر، مضيفة ان وسام المعلوماتية يعتبر واحدا من المحطات المهمة في تاريخ الجائزة وأحد أبرز معالم مسيرتها الممتدة منذ عام 2001، حيث سجلت من خلاله حضورها العالمي باعتبارها واحدة من أكبر الجهات العربية والعالمية غير الربحية التي تمنح جائزة تقديرية لصاحب أكبر الإنجازات وأهم الأنشطة التقنية على مستوى العالم سواء كان شخصية عامة أو اعتبارية.