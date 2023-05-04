يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك» تميزه بتقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية الفريدة لعملائه من خلال منتجات الخطط الاستثمارية التي توفر لهم أفضل الاستراتيجيات المالية المستقبلية وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والتميز.



وكان «بيتك» قد أطلق خطة «رفاء»، وهي خطة استثمارية طويلة الأجل لتغطية مصاريف زواج الأبناء، حيث يحرص «بيتك» على تلبية رغبات العملاء لتحقيق أفضل الخطط المستقبلية للأسرة، ولأن الخطوات الكبيرة تتطلب تخطيطا مبكرا.



ومن شروط الخطة الاستثمارية ان يكون عمر الابن أو الابنة اقل من 20 عاما، ويجب ان يتراوح عمر العميل بين 21 و61 عاما، وتتراوح مدة الاستثمار بين 4 سنوات و25 سنة.



ومن مزايا الخطة الاستثمارية «رفاء»، إمكانية تعديل المبلغ المراد استثماره او الدفعات الشهرية في أي وقت ويتم تحويل المبالغ تلقائيا وبصورة شهرية من حساب العميل الى حساب خطة الاستثمار للزواج رفاء. وتتوافر إمكانية سحب 60% من الرصيد في السنة الاولى و60% كل سنة بعد السحب الاول.



ويمكن للعميل زيادة مبلغ الاستثمار الشهري تلقائيا مرة واحدة كل عامين، ويمكن إيداع دفعات مالية محددة بالاضافة الى المبالغ الشهرية المستقطعة دون التأثير على الجدول الزمني لخطة الاستثمار.



ويتم استحقاق المبلغ المراد ادخاره بالإضافة الى الأرباح المتراكمة خلال سنوات الاستثمار عند انتهاء الخطة الاستثمارية، ويمكن إلغاء خطة الاستثمار في أي وقت، وسيتم إرجاع المبلغ المستثمر بالاضافة الى الأرباح المحققة حتى تاريخ الاغلاق.



والخطط الاستثمارية طويلة الأجل التي يوفرها البنك هي «جامعتي» التي تلبي أغراض التعليم الجامعي للأبناء عند بلوغهم سن 18 عاما، إذ يستطيع العميل تحديد مبلغ مستهدف للخطة، ويتم استثمار المبالغ فيها وإيداع الأرباح سنويا، وجميع الأرباح المتراكمة عندما يحين وقت دخول الأبناء للجامعة.



كما يوفر «بيتك» خطة «إنجاز» متعددة الأغراض، إذ يستطيع الشباب من خلالها التخطيط المسبق وتحقيق أحلامهم المستقبلية بالبدء في استثمار مدخراتهم حتى يحين الوقت المناسب لتحقيق أهدافهم، كإقامة مشروع خاص او شراء منزل مناسب وغيره.