استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في قصر بيان أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.



كما استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بحضور وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في قصر بيان أمس، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحالية تشابا كوروشي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز سعود الجارالله.



هذا، وبعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة الى الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية پولندا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.