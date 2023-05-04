تشارك الخطوط الجوية القطرية في واحد من أضخم معارض السفر في الشرق الأوسط، معرض سوق السفر العربي - دبي (ATM) في نسخته لهذا العام. وشهد جناح الناقل القطري إقبالا شديدا خاصة مع عرض مركبة خاصة لمحاكاة سيارة الفورمولا 1. وقدمت أفضل شركة طيران في العالم فرصة لزوار الجناح لتجربة قيادة سيارة الفورمولا 1 من خلال محاكاة الواقع الافتراضي، وذلك بالإضافة إلى الصالة المميزة في الجناح التي تعكس الخدمة الاستثنائية للناقل القطري المتمثلة في أعلى معايير الفخامة والراحة والجودة.



وفي مؤتمر صحافي استضافه أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية خلال المعرض وحضره كل من م.بدر المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، وتييري أنتينوري رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية، حيث استعرض خلاله خطط الناقل القطري المستقبلية وخدماتها الرائدة. وخلال المؤتمر قال الباكر: يسعدنا المشاركة في سوق السفر العربي لهذا العام لنستعرض أحدث منتجاتنا والخدمات الاستثنائية التي نقدمها لجميع مسافرينا والتي بقيت ثابتة مع استمرارنا في النمو والتوسع في شبكة وجهاتنا العالمية. ومع تنوع الفعاليات المميزة في قطر، نحن على يقين من أن بلدنا مستمر بوصفه مركز للسياحة لسنوات قادمة.



جدير ذكره أن الخطوط الجوية القطرية سلطت الضوء خلال سوق السفر العربي على رعايتها للفورمولا 1، بوصفها شريك الطيران الرسمي لمنافسات بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 ذات الشهرة العالمية، لتعزز بذلك الدور الفعال التي يقوم به الناقل القطري في دعم الأحداث الرياضية الدولية وسعيها المستمر لتنمية محفظة رعايتها الرياضية.



وسبق أن أعلنت «القطرية»، شريك الطيران والراعي الرسمي لسباقات فورمولا 1، وبالشراكة مع «القطرية للعطلات» عن إطلاق باقات سفر لسباقات الفورمولا 1 لهذا الموسم.



وتستضيف قطر هذا العام معرض جنيف الدولي للسيارات (GIMS) قطر 2023. وخلال فترة المعرض، ستشهد العاصمة القطرية سلسلة مهرجانات وفعاليات لتظهر احدث ما في عالم صناعة السيارات. كما وستتم دعوة ضيوف وشخصيات بارزة في عالم السيارات لتتسنى لهم رؤية مستقبل صناعة السيارات والاستمتاع بتجربة سفر استثنائية مع أفضل شركة طيران في العالم.