المبادرة تدعم جهود التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي وتساند خطة العمل المناخي للدولة

كل التصاميم والمواد المستخدمة بالمشروع صديقة للبيئة.. تعزيزاً لجهود خفض الانبعاثات

تقسيم الشاطئ لأربع مناطق متكاملة لتوفير ما يحتاجه مرتادوه من التنزه وممارسة الرياضة

التطوير يشمل توفير مساحات خضراء واسعة وملاعب وأماكن مخصصة للمشي والجري



وقع بنك الكويت الوطني اتفاقية تعاون مع بلدية الكويت لتطوير وتجميل شاطئ الشويخ الذي يمتد لمسافة 1.7 كيلومتر وبقيمة تبلغ



3 ملايين دينار، وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للبنك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر ومدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي إلى جانب مسؤولين من البنك وبلدية الكويت.



وبموجب الاتفاقية سيقدم الوطني تبرعا بقيمة 3 ملايين دينار بعد موافقة مجلس الوزراء على التبرع لتطوير شاطئ الشويخ، بدءا من شاطئ الوطية حتى مؤسسة البترول الكويتية، بحيث يضم 4 مناطق رئيسية تتكامل مع بعضها لتوفير كافة ما يحتاجه مرتادو الشاطئ من التنزه أو ممارسة الرياضة أو السباحة والاستجمام وتشمل:



- المنطقة الأولى وتضم الملاعب الرياضية والمناطق الترفيهية مساحة خضراء كبيرة.



- المنطقة الثانية وتحتوي على مساحة شاطئية رملية ممتدة تتوسطها مقاعد خشبية.



- المنطقة الثالثة وتشمل حديقة مغلقة تحوي مساحات خضراء وأشجارا كثيفة تمنح مساحات واسعة من الظل.



- المنطقة الرابعة وتضم الممرات المخصصة للمشي والدراجات وبعض الأشجار في الوسط.



وسيكون تطوير شاطئ الشويخ عبارة عن إعادة هيكلة كاملة بحيث يتم التصميم والتنفيذ والمواد المستخدمة يتماشى مع مبادئ الوطني المتعلقة بالاستدامة، حيث من المتوقع أن تستغرق عمليات التصميم والإنشاءات حتى استلام المشروع بشكل نهائي نحو عامين، نظرا لطول المساحة التي يغطيها المشروع.



وتراعي كل التصاميم الخاصة بالممشى على طول مساحته الشاسعة الممتدة بمحاذاة البحر توافر المساحات الخضراء التي تطغى على المشهد وتستحوذ على المساحة الأكبر، هذا بالإضافة إلى توافر أماكن مخصصة للمشي والجري، وكذلك ارتياد الدراجات الهوائية وتحيط تلك الممرات الطويلة أشجارا توفر بعض المساحات المظللة.



وتشمل التصميمات توافر ملاعب رياضية متنوعة ومناطق ترفيهية للأطفال إلى جانب المساحات العشبية الشاسعة التي يمكن أن يرتادها زوار الشاطئ للتنزه، كما يمكن لزوار الشاطئ التمتع بشاطئ مجهز بكافة الخدمات ويجد به أماكن تضم مقاعد خشبية مخصصة للجلوس.



وستكون كل التصاميم والمواد المستخدمة في المشروع صديقة للبيئة وذلك ضمن مساعي الوطني لدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية واستهداف تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، وفي ذلك السياق، يتم تصميم كل أعمدة الإضافة على طول الشاطئ لتكون مزودة بخلايا طاقة شمسية دون أي اعتماد على مصدر للكهرباء.



كما أكد البنك ضرورة استخدام نسبة كبيرة من المواد الأولية التي تدخل في المشروع من المواد المعاد تدويرها، كما يتم الاتفاق على إعادة تدوير معظم المخرجات الخاصة بالمشروع أيضا بما يقلل من الآثار البيئية السلبية للمشروع ويجعله نموذجا يحتذى في كيفية تنفيذ المشروعات في الكويت.



جدير بالذكر أن قيمة الاستثمارات والمبادرات والتبرعات الخيرية التي أنفقها البنك على مدار عام 2022، بلغت 23 مليون دينار بزيادة تفوق 45% على أساس سنوي مقارنة بحجم الإنفاق المجتمعي في 2012. ويحرص بنك الكويت الوطني على دعم جهود التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي ومساندة خطة العمل المناخي للدولة والمحافظة على البيئة، وذلك ضمن استراتيجية البنك تجاه دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كافة أنشطته وأعماله بما يعظم القيمة المضافة لكافة أصحاب المصالح.



كما يلتزم البنك بدعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكويت لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع تعهد الكويت مؤخرا بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول 2060 من خلال ما يحرزه من تقدم لتحقيق أهدافه البيئية، والمساهمة في تعزيز جهود القطاع المصرفي لتسريع التحول إلى اقتصاد خال من الكربون.