مقارنة بين ذاكرة النباتيين وآكلي اللحوم



مع بداية الصيف، قد تتطلع إلى إقامة وليمة شواء مع أصدقائك وعائلتك. لكن دراسة جديدة قد تشجعك على اختيار البرغر النباتي والروبيان المشوي بدلا من النقانق المعتادة وبرغر اللحم البقري. وكشف باحثون من جامعة Birkbeck أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يعزز ذاكرتك.



وقال بينار سينغل، الذي قاد الدراسة: «يؤدي الالتزام بالنظام الغذائي القائم على النبات بدلا من النظام الغذائي القائم على اللحوم إلى تحسين الذاكرة اللفظية قصيرة المدى». ووجدت الدراسات السابقة روابط مختلفة بين النظام الغذائي والأداء البدني والعقلي.



وقال سينغل: «ترتبط النظم الغذائية المتوسطية (نسبة عالية من الفاكهة والخضراوات) بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي وتحسين الأداء الإدراكي».



وفي الدراسة الجديدة، شرع الفريق في تقييم آثار النظام الغذائي على الذاكرة وجودة النوم.



وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن أحماض أوميغا 3 الدهنية DHA، والتي يمكن العثور عليها في الأسماك، يمكن أن تحسن الذاكرة من خلال مساعدة الخلايا العصبية على التواصل مع بعضها البعض.



المصدر: «ديلي ميل»