

هل هناك عادات يومية نقوم بها تسهم في جعلنا نشعر بالمرض؟



الحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة، وممارسة الرياضة بانتظام، وإدارة الإجهاد، والحصول على قسط كاف من النوم، أمور مفيدة لتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض وتقليل خطر الإصابة بالمرض. ومع ذلك، وفقا للدكتورة ديكسا بهافسار سافاليا، خبيرة النمط الطبي البديل هناك أيضا عادات شائعة يمكن أن تضر بصحتك. وحددت الدكتورة خمس عادات يومية قد تسهم في اعتلال الصحة والمرض:



- الإفراط في الأكل - الأكل في وقت متأخر جدا في المساء - الذهاب إلى النوم في وقت متأخر جدا من الليل - تعدد المهام - الإفراط في ممارسة الرياضة.



وسلطت د.سافاليا الضوء على كيف يمكن لخيارات نمط حياتنا أن تسهم في المرض، من عاداتنا الغذائية إلى أنماط نومنا. وشرحت أن الشعور بالجوع هو مؤشر على أن الوجبة السابقة قد تم هضمها بشكل صحيح. لذلك، فإن تناول الطعام دون شهية يمكن أن يضغط على الكبد، ما يسبب إرهاقا زائدا.



وتوصي الخبيرة الصحية بتناول الطعام فقط عندما تشعر بالجوع، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى اضطرابات في القناة الهضمية وتقليل التمثيل الغذائي. وبالإضافة إلى ذلك، تقترح د.سافاليا أنه يجب التوقف عن تناول أي طعام عند الساعة 7:30 مساء.



ومن خلال التوقف عن تناول الطعام مبكرا والنوم مبكرا، سيكون لجهازك الهضمي متسعا من الوقت لهضم كل ما تم تناوله على مدار اليوم. ويمكن أن يسهل هذا النهج التخلص الأمثل من سموم الكبد من خلال عدم تناول وجبات في وقت متأخر من الليل.



وأوضحت د.سافاليا أنه من المهم إعطاء الأولوية لوقت النوم في الساعة 10 مساء لتحقيق الأداء الأمثل لعملية التمثيل الغذائي. ومن وجهة نظرها، هذا هو أفضل وقت للنوم لأنه يتزامن مع ذروة نشاط التمثيل الغذائي في الجسم.



وفي حين أن تعدد المهام قد يبدو وكأنه عادة غير ضارة، تنصح د.سافاليا بشدة بعدم القيام بذلك. وتحذر من أن تعدد المهام يمكن أن يؤدي إلى زيادة هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر في الجسم، ما قد يزيد من خطر الإصابة باضطرابات المناعة الذاتية واضطرابات نمط الحياة.



المصدر: «إكسبريس»