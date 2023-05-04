أكد الرئيسان السوري بشار الأسد والايراني ابراهيم رئيسي على عمق ومتانة العلاقات بين حكومتيهما والتي اجتازت «عواصف» شديدة.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن الأسد خلال المحادثات الموسعة مع نظيره الإيراني في دمشق أمس، قوله إن «العلاقات السورية الإيرانية غنية بالمضمون، غنية بالتجارب وغنية بالرؤية التي كونتها، ولأنها كذلك كانت خلال الفترات العصيبة علاقة مستقرة وثابتة بالرغم من العواصف الشديدة السياسية والأمنية التي ضربت منطقة الشرق الأوسط».



بدوره، اعتبر رئيسي أن سورية «اجتازت مصاعب كبيرة، واليوم نستطيع القول بأنكم قد عبرتم واجتزتم كل هذه المشاكل وحققتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».



وزيارة رئيسي إلى دمشق هي الأولى لرئيس إيراني منذ بدء الاحتجاجات وتحولها لحرب طاحنة قبل 12 عاما، رغم الدعم الكبير، الاقتصادي والسياسي والعسكري، الذي قدمته طهران لدمشق والذي ساعد في تغيير مجرى النزاع لصالح القوات الحكومية.



ووصل رئيسي صباح أمس إلى دمشق على رأس وفد وزاري سياسي واقتصادي رفيع في زيارة تستمر يومين، ويجري خلالها الرئيسان، وفق الرئاسة السورية، «مباحثات سياسية واقتصادية موسعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات». ويضم الوفد الإيراني كلا من وزراء الخارجية، والطرق وبناء المدن، والدفاع، والنفط والاتصالات.



ونقلت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من السلطة، عن مصادر مطلعة أن الزيارة ستثمر عن توقيع عدد كبير من اتفاقيات التعاون الاقتصادي، لاسيما في مجالات الكهرباء والطاقة والنفط، كما سيتم التوقيع على اتفاقية تعاون استراتيجية شاملة بين البلدين.



وعلى جدول زيارة رئيسي عقب لقائه الأسد القاء كلمة امام مجلس الشعب واجتماع مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وحزب الله وزيارة مرقد السيدة زينب في ريف دمشق، ولقاء مشترك مع وفد وناشطين من غرف التجارة والصناعة بدمشق، ليتوجه اليوم إلى محافظة حلب.



وفي تصريحات صحافية تزامنت مع زيارته لدمشق، طالب رئيسي بمغادرة القوات الأميركية الأراضي السورية بشكل فوري، معربا استعداد بلاده التعاون بشأن إعادة الإعمار في سورية.



وشهدت دمشق إجراءات مشددة وانتشارا كثيفا للقوى الأمنية. ورفعت الأعلام الإيرانية على أعمدة الإضاءة على طريق المطار وآخر يؤدي إلى منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة، كما علقت صور للرئيسين الإيراني والسوري كتب عليها «أهلا وسهلا» باللغتين العربية والفارسية.



وأزيلت قبل أيام حواجز حديدية واسمنتية ضخمة أقيمت حول السفارة الإيرانية في دمشق منذ سنوات الحرب الأولى، وفق ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».