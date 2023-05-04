القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر للتواصل مع قيادات الكونغرس الأميركي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة، وما يفرزه من تحديات متصاعدة، بالإضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة، التي خلفت أزمات في الطاقة والغذاء والتمويل، طال تأثيرها السلبي العديد من دول العالم.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، امس وفدا رفيع المستوى من مجلس النواب الأميركي برئاسة كيفن مكارثي، وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، من بينها لجان الشؤون الخارجية، والقـــــوات المسلحة، والأمن السيبراني، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، والاعتمادات، وشارك في اللقاء رئيس مجلس النواب د.حنفي جبالي، ووزير الخارجية سامح شكري.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن اللقاء شهد تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، وما يجمع بينهما من روابط وعلاقات تعاون وثيقة ومتشعبة.



ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الأميركي تقدير بلاده الكبير لمصر ودورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، وحرص الولايات المتحدة على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بها على شتى الأصعدة وفي مختلف المجالات.



وأكد الرئيس السيسي أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون مقدرات شعوبها، ويمنع الانزلاق نحو الفوضى والدمار، مؤكدا بذل مصر أقصى الجهد لدفع مسار الحوار السياسي السلمي في السودان الشقيق ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين من التداعيات الإنسانية للنزاع.



كما تطرق اللقاء إلى القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.