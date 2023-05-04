«البوشية» وجد طريقه إلى القلوب لطابعه التراثي



عبدالحميد الخطيب



أكد الفنان القدير عبدالرحمن العقل سعادته البالغة بالأصداء التي تحققها مسرحية «زحمة»، من تأليف الكاتب بدر محارب وإخراج محمد الحملي، والتي تعرض على مسرح نادي السالمية الرياضي، وقال: «زحمة» نوع جديد على المسرح، ولا يمكن وصف الشعور الذي ينتابني وينتاب فريق العمل عندما نرى تفاعل الحضور مع العرض وما فيه من قضايا تهم الشارع، وهذا يؤكد أن رسالة المسرح مهمة ويجب ألا نغفلها لأنها ذات تأثير يمكن استغلاله لكي نرتقي بمجتمعاتنا.



وتابع «أبوخالد» في تصريح لـ «الأنباء»: «قاطين بلاوي على المسرحية»، حيث تشهد حجما إنتاجي ضخما جدا، فعلى سبيل المثال تم تجهيز ديكورات خاصة تسمح بوجود سيارات حقيقية على الخشبة ما أعطى واقعية على الأحداث التي تدور حول المواقف الكوميدية التي تنشأ بين مجموعة أشخاص يلتقون في الزحمة بأحد الطرق، فيتعارفون وتحدث بينهم مواقف ساخرة، مستدركا: جميع نجوم المسرحية ومنهم محمد الحملي وأحمد إيراج وسماح وحصة النبهان وعبدالله الرميان وسامي مهاوش ونوف الفجي وعصام الكاظمي ولما أمير، وغيرهم، يبذلون مجهودا كبيرا لنظهر في افضل صورة ممكنة ترضيهم وترضي الجمهور العزيز، لافتا الى أن العروض مستمرة حتى عيد الأضحى المبارك بكامل النجوم.



وفي سياق آخر، قال العقل: مسلسل «البوشية» الذي عرض في رمضان وجد طريقه الى قلوب المشاهدين لطابعه التراثي الجميل ولأجوائه التي تذكرنا بـ «أهل أول» والعادات والتقاليد الأصيلة، وذلك ضمن قصة مكتوبة بعناية من قبل الكاتب فايز العامر الذي قدم نصا مليئا بالخطوط الدرامية «المحبوكة» بطريقة مختلفة، وظهرت على الشاشة برؤية واقعية مميزة للمخرج حسين أبل، كما برع نجوم المسلسل في نقلها بأداء تمثيلي متقن يستحقون عليه الثناء والتقدير.



يذكر أن عددا من النجوم شاركوا الفنان القدير عبدالرحمن العقل بطولة مسلسل «البوشية»، منهم: جاسم النبهان، محمد جابر، مريم الصالح، محمد الحملي، عصرية الزامل، محمد الصيرفي، سلمى سالم، فيّ الشرقاوي، مشاري المجيبل، ياسة، وآخرون، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي حول العلاقة بين الطبقتين الكادحة والثرية، وذلك من خلال قصة «أبومجبل» الذي يكد ليضمن لعائلته حياة كريمة، بالرغم من صعوبات الحياة التي تحيط به، وعلاقته بحوت السوق «جاسم» ومحاولة الأخير السيطرة على كل شيء حتى قوت أهل الفريج.