قال قصر باكنغهام ومسؤول عن تنظيم حفل تتويج الملك تشالز الثالث إن الحفل الذي سيقام يوم السبت المقبل، سيكون أكثر الفعاليات التي شهدتها بريطانيا فخامة منذ أكثر من جيل، وسيسهم في انتعاش اقتصاد البلاد.



وسيتوج الملك تشالز برفقة قرينته كاميلا في كنيسة وستمنستر آبي في لندن في حدث تاريخي تعود أصوله إلى ما يقرب من ألف عام، وسيشارك فيه آلاف من أفراد الجيش في موكب يمتد لمسافة ميل عبر وسط لندن.



وقال الإيرل مارشال إدوارد فيتزالان-هوارد دوق نورفولك أكبر نبلاء إنجلترا «هذه لحظة فخر يشهدها تاريخنا الوطني».



وأضاف فيتزالان-هوارد، الذي تنظم عائلته مناسبات رسمية منذ عام 1483، للصحافيين «هذه لحظة مناسبة أيضا لنذكر أنفسنا بالفخر الذي نشعر به في بلادنا العظيمة وبدستورنا غير المكتوب الذي خدمنا جيدا لمدة تزيد على ألف عام خلال تاريخنا الطويل».



وسيشارك نحو سبعة آلاف من أفراد القوات المسلحة في المراسم، ومنهم أكثر من أربعة آلاف يضمون فرقة الموسيقى العسكرية، في موكب سيسير من كنيسة وستمنستر آبي إلى قصر باكنغهام، حيث سيتلقى الملك والملكة المتوجان حديثا تحية ملكية في متنزهات القصر.



ثم سيلوح الملك وقرينته كما جرت العادة للحشود من شرفة القصر بعد ذلك وستحلق طائرات عسكرية في السماء في إطار الاحتفالات بالحدث.



ويقول منتقدون للمراسم الباذخة إن التكلفة تأتي في وقت يعاني فيه الناس من أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، لكن متحدثا باسم القصر قال إن هناك تقارير تتوقع تدفق أكثر من مليار جنيه إسترليني للاقتصاد البريطاني نتيجة لإقامة مراسم التتويج. وقال المتحدث «لست مخولا بالحكم على مدى دقة تلك الأرقام لكن بالتأكيد وجهة النظر تلك تشير إلى أن الاحتفالات ستشكل دفعة اقتصادية قوية للبلاد».



في السياق، قال مصدر بريطاني إن لندن لم توجه الدعوة لحضور حفل تتويج الملك تشالز لكل من روسيا وروسيا البيضاء وإيران وميانمار وسورية وأفغانستان وفنزويلا.



ووجهت الدعوة لرؤساء دول أخرى تتمتع بريطانيا بعلاقات ديبلوماسية كاملة معها، بالإضافة لممثلي المناطق والأراضي التابعة للتاج البريطاني، وتم توجيه الدعوات لديبلوماسيين كبار بدلا من رئيس الدولة في كل من كوريا الشمالية ونيكاراغوا.



وكانت شرطة لندن أعلنت أمس الأول اعتقال رجل اشتبه بأنه مسلح بعدما اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.



ولاحقا أعلنت الشرطة أنها في الوقت الراهن لا تتعامل مع القضية على أنها على صلة بالإرهاب.



وبعد نحو ثلاث ساعات على الواقعة أعلنت الشرطة أن الرجل أوقف للاشتباه بأنه يحمل سلاحا هجوميا، وبعد تفتيشه عثر بحوزته على سكين.



وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الملك تشالز البالغ 74 عاما لم يكن في القصر وكذلك زوجته كاميلا البالغة 75 عاما.