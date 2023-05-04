تراجع التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة بعد التوصل لهدنة بواسطة مصر وقطر والأمم المتحدة، وذلك غداة تفجر القتال لفترة وجيزة عقب وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان المضرب عن الطعام.



وجاءت الهدنة بعد انطلاق رشقات صاروخية من القطاع باتجاه مستوطنات إسرائيلية مساء امس الاول وقصف طائرات الاحتلال لمواقع عدة في غزة. وفاقم التوتر الأخير الانقسام داخل الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث وصف حزب القوة اليهودية الذي يقوده وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الضربات بأنها «رد فعل ضعيف»، فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن رجلا عمره 58 عاما قتل بشمال مدينة غزة في غارة جوية إسرائيلية على معسكر تدريب تابع لحركة حماس بالقرب من منزله.



من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هدم امس منزلي فلسطينيين نفذا هجومين منفصلين في شمال الضفة الغربية المحتلة أسفرا عن مقتل إسرائيليين. وقامت قوة من الجيش وحرس الحدود الإسرائيليين بتطويق منزل عائلة محمد سامي صوف (19 عاما) وتفجيره في بلدة حارس غربي مدينة سلفيت. وفي قرية حجة شرق قلقيلية، هدم الجيش الإسرائيلي أيضا منزل الأسير يونس هيلان بزعم تنفيذه عملية طعن في 25 أكتوبر 2022 قتل فيها الإسرائيلي شالوم صوفر قرب قرية الفندق. وبحسب منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية فقد «هدمت إسرائيل منذ بداية العام الحالي ثمانية منازل» من ضمنها المنزلان اللذان هدما امس. إلى ذلك، أصيب فلسطينيان على الأقل بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام المخيم، تخللها إطلاق كثيف للرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص الحي في المناطق السفلية من الجسم، وجرى نقلهما لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.