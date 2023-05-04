أكدت الرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصب بأذى جراء الهجوم الذي اتهمت أوكرانيا بتنفيذه على الكرملين باستخدام طائرتين مسيرتين، في اول حادثة من نوعها منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.



وقالت ان الرئيس يواصل عمله كالمعتاد وانه لم يكن في القصر اثناء الهجوم، وكشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال الإفادة الصحافية أمس أن الرئيس كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو في «نوفو أوغاريوفو»، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.



وقال الكرملين إنه تم إسقاط الطائرتين المسيرتين اللتين أطلقتهما أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة، وجاء في بيان الكرملين «استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين. ونتيجة للإجراءات الدفاعية التي اتخذها الجيش والأجهزة الأمنية الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار، تم تعطيلهما».



وأوضح الكرملين في بيان «استهدفت مسيرتان الكرملين.. تم تعطيل الجهازين»، واصفا العملية بأنها «عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية» من قبل كييف.



ونشرت وسائل الاعلام الروسية تسجيلا مصورا يظهر ارتطام جسم طائر بإحدى قباب الكرملين وانفجاره وتصاعد عمود من الدخان في الموقع.



وكرر الكرملين اعتبار «هذه الأعمال عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس روسيا الاتحادية عشية يوم النصر، العرض العسكري في 9 مايو، حيث يتم التخطيط أيضا لحضور ضيوف أجانب».



وأكد أنه لا تعديل على خطط إجراء العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو يوم 9 الجاري، عقب الهجوم على مبنى الرئاسة الروسية.



وأضاف بيان الكرملين أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد محاولة كييف لضرب الكرملين، حيثما ومتى تراه مناسبا.



واعلن عمدة موسكو منع تحليق الطائرات المسيرة في سماء العاصمة.



في المقابل، نفت الرئاسة الأوكرانية أي علاقة لكييف بالهجوم. وقال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تصريح للصحافيين، «بالتأكيد، لا علاقة لأوكرانيا بهجمات المسيرات على الكرملين».



وأضاف بودولياك «ينبغي فقط اعتبار هذه التصريحات التي أطلقتها روسيا محاولة لإعداد ظروف» يمكن استخدامها ذريعة «بهدف شن هجوم إرهابي واسع النطاق في أوكرانيا».



ورأى أن هجوما مماثلا في حال كانت كييف من نفذه «لن يعالج أي مشكلة عسكرية»، مع استمرار موسكو في السيطرة على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية.



وتابع المستشار الرئاسي «على العكس، هذا الأمر سيشجع روسيا على أعمال أكثر تطرفا بحق مدنيينا».



واعتبر أن لدى موسكو «خشية كبيرة من بدء هجمات أوكرانيا على طول خط الجبهة، وتحاول في شكل ما أن تاخذ المبادرة وتحول الانتباه».



وتؤكد أوكرانيا منذ أشهر، أنها تستعد لشن هجوم مضاد لاستعادة السيطرة على المناطق التي احتلتها موسكو في جنوب البلاد وشرقها.



وأعلنت كييف في الأيام الأخيرة، أن الاستعدادات لهذا الهجوم «أوشكت أن تنتهي».