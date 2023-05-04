أكد مدير بطولة العالم للغوص الحر التي تستضيفها الكويت سلام الرجيب، أن اللجنة المنظمة انتهت من تجهيز مجمع أحواض نادي كاظمة الرياضي، وذلك لاستضافة منافسات البطولة خلال الفترة من 7 إلى 13 الجاري بمشاركة 350 رياضيا يمثلون أكثر من 44 دولة في حدث رياضي هو الأكبر الذي يقام في البلاد.



وقال الرجيب: «تقام بطولة العالم للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث تقدمت الكويت بطلب لاستضافتها منذ عام ونصف العام، وحصلت على حق تنظيمها بعد منافسة شرسة مع العديد من الدول»، مشددا على أن هناك المزيد من البطولات التي ستقام في الكويت، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.



وأشار إلى أن الكويت ستشارك في بطولة العالم للمرة الأولى بمنتخب السيدات الذي يضم بين صفوفه 5 لاعبات، مؤكدا أن قوة المنافسات من شأنها أن تصقل خبرات اللاعبات المشاركات، الأمر الذي سيعود عليهن بالعديد من الفوائد الفنية. ولفت إلى أن البطولة التي ستشهد منافسة مشتعلة بين جميع المنتخبات المشاركة، والتي تتضمن 6 فئات بنظام الحركة وفئة واحدة بنظام الثبات، مضيفا أن البطولة ستلقي بظلالها الإيجابية في المستقبل القريب على رياضة الغوص الحر في الكويت، حيث إن التوقعات تشير إلى أنها ستسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة، إلى جانب انتشارها، وزيادة عدد اللاعبين من الجنسين، فضلا عن تضاعف شعبيتها، ومضيفا أن بطولة العالم تحظى بمشاركة 8 دول عربية، هي: السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، مصر، فلسطين والجزائر إلى جانب الكويت.



وأوضح الرجيب أن وفود منتخبات السعودية وإيطاليا وفرنسا وألمانيا هي الأكبر عددا من الوفود المشاركة في بطولة العالم، مبينا أن اللجنة المنظمة تسلمت كشوف الوفود المشاركة، والتي تضم لاعبين على أعلى مستوى في الغوص الحر، وهو الأمر الذي يعكس أهمية البطولة التي تحظى بمتابعة عالمية من قبل المهتمين باللعبة.