هادي العنزي



ألحق الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية الخسارة الثانية بنظيره الكويت في الموسم الحالي عندما تغلب عليه 106-102 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، في ختام الدوري الممتاز، ليرفع الأصفر رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الثالث، فيما وصل الكويت إلى النقطة 19 في صدارة الترتيب، وكانت الخسارة الأولى للأبيض في كأس «السوبر» مع كاظمة بداية الموسم.



وسينطلق الدور نصف النهائي للدوري الممتاز في الـ 7:00 مساء اليوم بلقاء يجمع الكويت مع الجهراء على صالة الاتحاد، على أن يتأهل للمباراة النهائية الفائز في مباراتين من ثلاث، بحسب نظام «البلاي أوف» المعمول به في البطولة، فيما يواجه القادسية كاظمة الخميس المقبل ضمن الدور نفسه.



وقد جاءت المواجهة متكافئة بين الفريقين، وسعى كل منهما إلى الفوز للدخول في نصف النهائي بأفضل حالة معنوية وجاهزية فنية، وتمكن القادسية من تسجيل أفضلية بسيطة بعد أن تألق محترفه روبرت لاوري الذي سجل 41 نقطة، واستحوذ على 8 كرات مرتدة «ريباوند».



إلى ذلك، تمكن القرين من التغلب على النصر 119-106، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على صالة الاتحاد، ليضع الفائز قدما في الدوري الممتاز للموسم المقبل، حيث يلتقي الفريقان مجددا الأحد المقبل، وفي حال فوز القرين سيبقى في «الممتاز»، وفي حال فوز النصر يذهب الفريقان إلى مواجهة فاصلة بحسب نظام التأهل.