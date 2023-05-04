مبارك الخالدي



عن استحقاق وبجدارة، وبفضل تألق الحارس فيصل السبيعي، تأهل كاظمة حامل اللقب للمرة الثانية على التوالي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس سمو الأمير بفوزه أمس على العربي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 2-2 في المباراة التي جمعتهما على «ستاد ثامر» ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة.



تقدم لكاظمة ضاحي الشمري (13) وشبيب الخالدي (20)، فيما سجل هدفي العربي محمد الصولة (75 و69).



وجاء الشوط الأول «برتقاليا» أداء ونتيجة أجاد فيه تنظيم صفوفه ولم يترك المساحات لمفاتيح لعب «الأخضر» وكذلك الاعتماد على الكرات المرتدة.



في المقابل، عانى العربي من سوء التنظيم الدفاعي، وأهدر محمد الصولة فرصة سانحة بعد أن مر من الحارس فيصل السبيعي لكنه سدد الكرة برعونة بعيدا عن المرمى (3)، ورد البرتقالي بعرضية ضاحي الشمري التي لم تجد المتابعة (6)، ومرر أبوبكر سيلياو كرة خلف المدافعين لينفرد على اثرها الشمري ويضع الكرة على يسار الحارس أحمد دشتي، ومن تبادل أنيق للكرة بين شبيب الخالدي مع ناصر فرج الذي أعادها إلى الخالدي ليسكن الكرة شباك الحارس دشتي.



حاول «الأخضر» العودة إلى المباراة، وأجرى المدرب روسمير تبديلا تكتيكيا مبكرا (25) بهدف إغلاق الثغرة الدفاعية بخروج عبدالله عمار ودخول حسن حمدان، لكن الفريق فشل في خلق فرصة حقيقية أمام مرمى «البرتقالي». وفي الشوط الثاني صحح العربي أخطاءه، وأضاع كينجيسلي ايدو ركلة الجزاء المحتسبة لمصلحة زميله الصولة وسدد الكرة بأحضان الحارس السبيعي (48)، ومن خطأ دفاعي للمدافع ميشيل ميلاد انفرد الصولة وسجل هدف تقليص الفارق، لترتفع وتيرة اللقاء، ومن تمريرة لايدو إلى الصولة الذي تلاعب بالدفاع وسجل هدف التعادل لـ «الأخضر». وكاد الصولة ان يضيف الهدف الثالث لولا براعة الحارس السبيعي (87). وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع رد القائم الأيسر للعربي كرة المهاجم الخالدي (96)، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، ليلجأ الفريقان الى شوطين إضافيين لم يشهدا شيئا، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث سجل لكاظمة أحمد العرسان وعبدالله الفهد وأبوبكر سيلياو وعمر الحبيتر، وللعربي سيف الحشان والسنوسي الهادي والصولة، فيما أضاع لـ «البرتقالي» محمد خالد، ولـ «الأخضر» بسام الصرارفي وطارق أبوعبطة.



أدار المباراة الحكم اليوناني انستانيوس سيدرو بوليس ونجح في قيادتها بامتياز.



اعتزال الموسوي



سبق المباراة تكريم نجم «الأزرق» والعربي السابق حسين الموسوى، والذي أقيم برعاية وحضور نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة السابق صقر الملا، وذلك بمناسبة اعتزاله، حيث تلقى اللاعب تحية زملائه لاعبي العربي وكاظمة، وتوجه الموسوي لتحية الجماهير التي حضرت لوداعه.