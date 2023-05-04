مبارك الخالدي



يشتد الصراع الليلة بين فريقي اليرموك وخيطان لحجز البطاقة الثانية المؤهلة إلى الدوري الممتاز، حيث يستضيف اليرموك برصيد 27 نقطة نظيره خيطان بـ 22 نقطة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الـ 19 من دوري زين للدرجة الأولى.



والمباراة هي الأخيرة لليرموك في البطولة، فيما يتبقى لخيطان مباراة في الجولة المقبلة والأخيرة، وهو ما يضيف بعدا من الإثارة على لقاء الليلة، كون أن اليرموك يحتاج الى نقطة التعادل على أقل تقدير لحجز بطاقة التأهل الثانية بغض النظر عن نتائج الدولة الأخيرة.



وكان الشباب، والذي سيلتقي أيضا الصليبخات في مباراة غير مؤثرة، قد تصدر الدوري مبكرا معلنا حجز البطاقة الأولى لـ «الأضواء» بعد أن جمع 35 نقطة، في حين خرج من السباق فريقا الصليبخات وبرقان.