قتل ثمانية تلاميذ وحارس وأصيب ستة تلامذة آخرين ومدرسة بجروح بإطلاق نار استهدف الأربعاء مدرسة في وسط العاصمة الصربية بلغراد ونفذه تلميذ أوقفته قوات الأمن، ما أثار صدمة كبرى في صربيا، حيث تعد مثل هذه الأعمال نادرة جدا.



وقالت وزارة الداخلية إنه «في إطلاق النار الذي وقع صباحا في مدرسة فلاديسلاف ريبنيكار الابتدائية في حي فراكار، قتل ثمانية أطفال وحارس، وأصيب ستة أطفال ومدرسة نقلوا إلى المستشفى».



وأضافت أن التلميذ الذي يشتبه أنه ارتكب هذه الجريمة وهو يبلغ من العمر 14 عاما، ألقي القبض عليه في باحة المدرسة.



وفي وقت سابق خلال النهار، أعلنت الوزارة ان «الشرطة أرسلت كل الدوريات المتوافرة إلى مكان الحادث وأوقفت قاصرا، وهو تلميذ في الصف السابع، للاشتباه في إطلاقه أعيرة نارية عدة على تلاميذ وبواب المدرسة بمسدس يعود لوالده».



وأضافت الوزارة أن «كل قوات الشرطة مازالت على الأرض وتعمل بشكل حثيث لتوضيح ملابسات وظروف هذه المأساة».



وأعلن رئيس بلدية فراكار، ميلان نيديليكوفيتش، للصحافيين خلال تفقده الموقع أن البواب الذي قضى «حاول منع وقوع هذه المأساة ومات.. كانت المأساة لتكون أسوأ بكثير لو لم يقف هذا الرجل أمام الصبي الذي راح يطلق النار». وأوضح أن المدرسة المصابة في «حالة خطرة».