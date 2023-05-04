حاملا قريبته الصغيرة بين ذراعيه، يراقب محمد أظهر في أحد شوارع نيودلهي مسربا لمياه الأمطار مليئا بالبلاستيك والوحول، في شاهد على عجز الهند عن معالجة ما يقرب من ثلثي كميات المياه الآسنة في المناطق الحضرية.



ويقول الشاب البالغ 21 عاما لوكالة «فرانس برس»: «نحن نبقى داخل منازلنا» في حي سيلامبور، حيث تتدفق مجاري في الهواء الطلق حاملة معها مخلفات ومياها سوداء غير صحية على طول الشوارع والأزقة.



ويضيف «الرائحة كريهة. وهذا الوضع يجذب البعوض ويتسبب لنا وللأطفال في الأمراض»، و«لا أحد ينظف الأوساخ». من بين 72 مليار ليتر من مياه الصرف الصحي المتأتية من المراكز الحضرية يوميا، لا تتم معالجة سوى 45 مليارا، أي ما يعادل سعة 18 ألف مسبح أولمبي، بحسب أرقام حكومية لعامي 2020 و2021. وبحسب التحالف الوطني لإدارة حمأة الصرف الصحي، فإن ثلثي المنازل الحضرية في الهند غير متصلة بالمجاري. كما أن الكثير من محطات معالجة مياه الصرف الصحي العاملة غير مطابقة للمواصفات المعيارية، بما في ذلك 26 من أصل 35 منشأة في نيودلهي، وفقا للصحافة الهندية.