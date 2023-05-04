لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في شمال رواندا وغربها في فيضانات تسببت بها الأمطار الموسمية الغزيرة التي ضربت شرق أفريقيا، حسبما أعلنت هيئة الإذاعة الرواندية. وقالت الإذاعة على موقعها الإلكتروني «تسببت الأمطار في كارثة في المقاطعات الشمالية والغربية. وحاليا، تشير الأرقام المؤقتة الصادرة عن إدارة هذه المقاطعات إلى مقتل 109 أشخاص». وكانت المقاطعة الغربية الأكثر تضررا حيث قتل 95 شخصا، بينما لقي 14 شخصا حتفهم في المقاطعة الشمالية، عدا عن تدمير البنية التحتية. وتظهر صور نشرتها الهيئة منازل مدمرة وطرقا مقطوعة بسبب الانهيارات الأرضية وحقولا تغمرها المياه وسيولا من الطين.