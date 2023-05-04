«أ.ف.پ»: أعلن وزير الصحة الفرنسي فرنسوا برون أن الحكومة الفرنسية قد تحظر السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة والتي تحظى بشعبية كبيرة خصوصا لدى المراهقين، بحلول نهاية هذا العام. وقال برون لإذاعة «فرانس إنتر» الفرنسية «أنا أؤيد فرض حظر» على هذه السجائر، مضيفا أن هذه المنتجات «تقود بعض شبابنا نحو استخدام التبغ».



وأشار إلى أن «التدخين آفة تقتل 75 ألف شخص سنويا» في فرنسا.



وقال برون إنه على الرغم من أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لا تتمتع بأغلبية في البرلمان، فإن الوزراء «سيعملون مع النواب» للتوصل إلى اتفاق بشأن الحظر.



ولفت إلى أن مثل هذا الحظر قد يصدر «قبل نهاية العام الحالي».