يُعدّ فرس النهر في افريقيا من الأشد تسببا بحوادث قاتلة للبشر، أما في كولومبيا، فتسرح وتمرح بكامل حريتها في مياه نهر ماغدالينا مجموعة كبيرة من هذه الحيوانات، تركها وراءه زعيم عصابة المخدرات بابلو إسكوبار الذي قتلته الشرطة، والتي تشكل أكبر قطيع خارج افريقيا، وباتت عنصر جذب للسياح.



وتعيش هذه الحيوانات العاشبة التي تزن نحو طنين بحرية في مقاطعة أنتيوكيا الواقعة شمال كولومبيا، لدرجة أنها باتت تستقطب الزوار بأعداد كبيرة إلى المنطقة.



لكن مع وجود 160 فرس نهر، وهو القطيع الأكبر لهذه الحيوانات خارج افريقيا، يبدي الخبراء خشيتهم من تسجيل حوادث خطرة.



وقبل بضعة أشهر، اقتحم فرس نهر ملعب مدرسة قرب منطقة دورادال. وقالت المعلمة دنيا أرانغو التي اعتادت التدريس على خلفية أصوات هذه الثدييات، في حديث إلى وكالة «فرانس برس» آنذاك، «هربنا إلى الصفوف» عقب وقوع الحادثة.