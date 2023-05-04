قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 5% و5.25%، موافقا بذلك توقعات السوق.



وقلص «الفيدرالي» وتيرة رفع الفائدة من 50 نفطة في ديسمبر الماضي، و75 نقطة في نوفمبر، مما يشير إلى نجاح حملة بنك الاحتياطي الفيدرالي العنيفة لإبطاء التضخم.



وقبل حملة التشديد النقدي كان سعر الفائدة في مارس 2022 في نطاق 0.25% إلى 0.50%. وقد قام «الفيدرالي» برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022 في اجتماعات خلال أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر.



ورفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة مرتين بواقع 25 نقطة لكل مرة في فبراير ومارس 2023، بينما تتبقى 5 اجتماعات أخرى على مدار العام، وسيكون قرار الاجتماع القادم في 14 يونيو المقبل.