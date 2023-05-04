محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون واحدة من أفضل المناطق الجغرافية أداء في مضمار أنشطة البناء والإنشاءات لعام 2023، وذلك وفقا للنتائج التي تضمنها التقرير الصادر مؤخرا عن شركة «غلوبل داتا»، والذي تضمن توقعات البناء العالمية حتى 2027، مشيرا إلى أن المنطقة ستحقق نموا في هذا القطاع بنسبة 3.3% خلال العام الحالي.



وأوضح التقرير ان المنطقة الجغرافية الوحيدة في العالم والمتوقع أن تتفوق على منطقة مينا في عام 2023 هي منطقة جنوب آسيا بفضل توقعات نمو بنسبة 4%.



ولكن التقرير أشار إلى انه برغم هذا النمو في مخرجات قطاع البناء في منطقة مينا، إلا ان التقرير يلاحظ انخفاضا عن معدل النمو البالغ 3.7% الذي تحقق في عام 2022، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التباطؤ في نشاط الإنشاءات في مصر والجزائر وقطر.



ورغم الإيجابية التي تتسم بها النظرة المستقبلية لمنطقة مينا مقارنة بالأسواق الأخرى، إلا ان التقرير يسلط الضوء على المجالات المثيرة للقلق، وخصوصا ارتفاع التضخم واضطرابات سلاسل التوريد، وهي عوامل قد تقوض إمكانات النمو، ناهيك عن ان ارتفاع معدلات الفائدة التي هي نتيجة لقرارات مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي، تقيد النمو بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض الدخل المتاح للإنفاق.



ويضيف التقرير أن ثقة المستثمرين لاتزال تتهاوى بسبب غياب اليقين الجيوسياسي بينما تتفاقم الضغوط التصاعدية الحالية على تكاليف مواد البناء الرئيسية جراء اضطرابات الإمداد، وعلى الصعيد العالمي، يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يظل نمو البناء بطيئا في عام 2023 مع نمو بنسبة 0.8%. أما إذا تم استبعاد الصين، فمن المتوقع أن تنكمش هذه الصناعة بنسبة 0.1%.