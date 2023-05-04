انطلاقا من التزامه المستمر بتنمية الكوادر الواعدة في القطاع المصرفي الكويتي، احتفى بنك برقان مؤخرا بتخرج 52 مشاركا طموحا تمكنوا من تحقيق النجاح في الجولة الأولى من برنامج تطوير الكفاءات الديناميكي للبنك «رؤية»، كل في المسار التعليمي المناسب له.



وأقيم حفل التخرج في دار الآثار الإسلامية، بحضور فاضل عبدالله، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي - الكويت بالوكالة رئيس مدراء الخدمات المصرفية للشركات، وهالة الشربيني، رئيس مدراء الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان إلى جانب عدد من ممثلي الإدارة العليا في البنك وباقي المشاركين في البرنامج، والذين اجتمعوا للتعبير عن دعمهم للخريجين وتثمين إنجازاتهم. ويأتي برنامج «رؤية» في إطار البرنامج الشامل لتطوير الكفاءات الكويتية وإعدادها لتولي المناصب العليا وفقا لتوصيات بنك الكويت المركزي، علما بأنه من أكثر البرامج ابتكارا في مجال تطوير الكفاءات البشرية في القطاع المصرفي.



وبهذه المناسبة، قالت الشربيني: يرتبط نجاح وتقدم أي مؤسسة بقوة وتكاتف إمكانات موظفيها الفردية وحجم الفرص المستثمرة، مشيدة بالنجاح الذي حققه برنامج «رؤية» والخريجون منه. وأضافت: «يسرنا اليوم أن نقف أمام اثنين وخمسين متخرجا من أفضل الكوادر لدينا، والذين مضوا قدما في مسيرة طويلة للتعلم والنمو بكل عزم وطموح، وبالنيابة عن موظفي بنك برقان، نتقدم منهم جميعا بالتهنئة لما سجلوه من إنجازات رائعة، ومن خلال برنامجنا المتميز (رؤية) ننطلق نحو مستقبل أفضل عبر تطبيق أحدث تقنيات التعلم وتنمية الكفاءات.



وأضافت: نحرص بشكل كبير على رعاية كافة الموارد البشرية القيمة ونسعى إلى تطويرها باستمرار، ويتجسد ذلك في برامجنا التنموية المتعددة والمتخصصة، والتي نهدف من خلالها إلى تمكين كفاءاتنا الواعدة من مواكبة الأحداث والتطورات السريعة في القطاع المصرفي وتحقيق النمو على الصعيدين، الشخصي والمهني. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير من الإدارة التنفيذية وكبار القادة في البنك لما يوفرونه من دعم دائم، وكذلك، نقدر الجهود التي يبذلها رواد البرنامج، ونتطلع إلى الإضافات القيمة التي من شأنها الحفاظ على الموقع الريادي لبنك برقان وقطاع المصارف، في آن معا.



ومن جهته، تحدث بشار القطان، مدير أول تمكين الكفاءات في بنك برقان، عن برنامج «رؤية» قائلا: إننا نشهد تسارعا كبيرا في تغيرات السوق اليوم، وندرك أهمية تمتع المؤسسات بإمكانات استجابة أكثر ذكاء لهذه التغيرات واعتماد حلول رقمية جديدة ومبتكرة تضمن تقديم الخدمات بمنتهى الدقة والسرعة والسلاسة. ولكن، لا يمكن للحلول الحديثة وحدها ضمان نجاح المؤسسات من دون القوة العاملة الفعالة، والتي تسهم في تصميم هذه الخدمات وتطويرها، ولهذا السبب، وغيره من الأسباب، نواصل تركيزنا، في بنك برقان، على تنمية الكفاءات كجزء جوهري من استراتيجية النجاح المؤسسي، ما يضمن الارتقاء بموظفينا على المستوى الشخصي كأفراد، من جهة، وعلى صعيد البنك كمؤسسة شاملة ومتكاملة.