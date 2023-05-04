شهد صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور نائب حاكم الشارقة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، انطلاق الدورة الأولى من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب»، بالتزامن مع مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ويستمر على مدار 3 أيام من 3 حتى 5 الجاري، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.



واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على أجندة فعاليات المؤتمر، الذي يضم مجموعة ورش عملية وجلسات نقاشية وحوارية، مستمعا سموه إلى أبرز ما يحتويه المؤتمر، الذي ينظم للمرة الأولى في المنطقة، وما سيقدم من أوراق عمل متخصصة، حول أبرز التقنيات المعاصرة والمستقبلية في عالم صناعة الرسوم المتحركة، حيث يعتبر المؤتمر حدثا فنيا كبيرا، ومنصة عالمية تقدم فرصة فريدة، وتفتح نافذة لكافة الفنانين في هذا المجال.



وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة، في قاعة منصات المؤتمر، حيث تعرف سموه على ما تضمه من معارف وتجهيزات نوعية تفتح آفاقا جديدة أمام هواة ومحترفي رسوم الكتب المصورة، وصناع الأفلام، ومبدعي الأعمال الفنية الرقمية، وقراء «المانجا»، للقاء رواد ومحترفي هذه الصناعة في العالم، والتعرف على أحدث ما يتضمنه عالم الرسوم المتحركة.



وألقت المدير التنفيذي لمؤتمر للرسوم المتحركة خولة المجيني كلمة أشادت فيها بالدعم اللامحدود لصاحب السمو حاكم الشارقة لكل العلوم والمعارف في الإمارة الباسمة، مما جعلها مدينة متفردة بالفنون والثقافة لكافة فئات المجتمع، وسباقة في عرض ومناقشة كل ما هو جديد في عالم المعرفة.



وأوضحت المجيني فكرة ورؤية المؤتمر، قائلة: تضع الشارقة اليوم، برؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، خطوة جديدة في مسيرة منجزاتها، تستهدف من خلالها استكشاف الفرص التي لم تستثمر بعد على صعيد المنطقة والمحتوى العربي تحديدا، حيث يؤسس هذا المؤتمر لمستقبل صناعة معرفية واعدة بين صناع الكتاب ومنتجي الأفلام والقصص المصورة، ويقدم للناشرين والمنتجين والعاملين في صناعة الرسوم المتحركة، منصة جديدة من إمارة المعرفة لنصنع مستقبلا معرفيا أفضل ونطور مشهد الصناعات الإبداعية العربي والعالمي.



وتناولت المجيني أهداف المؤتمر، موضحة الجدوى الاقتصادية وتحقيق الفرص الواعدة منه، قائلة: يأتي تنظيم الشارقة لهذا المؤتمر لتعزيز التجارب وتنظيم لقاءات عمل بين الناشرين وصناع الرسوم المتحركة من مختلف أنحاء العالم، بعد أن شهدت صناعة الرسوم المتحركة وفنون الأنيميشن منذ بداية الألفية الثالثة إلى اليوم نموا ملحوظا على مستوى العالم، مدعوما بتنامي وسائل الوصول للمعرفة المتاحة للجميع كبارا وصغارا، التي باتت مصادر أساسية للتعلم وتبادل الخبرات والتجارب بين شعوب العالم، وتضاعف بفضلها حجم سوق الصناعات الإبداعية واستقطاب الجمهور، حيث وصل حجم سوقها العالمي في عام 2022 إلى 394 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 580 مليار دولار بحلول عام 2030.



وألقى المدير الفني لمؤتمر الرسوم المتحركة بيترو بيتيتي، كلمة تناول فيها أبرز ما يقدمه المؤتمر، وأهمية تخصصه في الرسوم المتحركة، قائلا: ننظر إلى الرسوم المتحركة باعتبارها أكثر من محتوى ترفيهي، لأن هذا الإبداع أصبح يشكل فنا قائما بذاته، ولدى الرسوم المتحركة القدرة على إلهام الناس وجمعهم لمتابعتها ورؤية الابتكار والقوة التي تقف وراء بناء شخصياتها، ومن واجبنا الارتقاء بهذا الفن واستكشاف آفاق تجديده، لنواصل السعي لتحقيق التميز والبحث عن فرص للتعاون وزيادة الإبداع في هذا القطاع الفني الواعد.



وأشار بيتيتي إلى أن المؤتمر جاء في وقت مناسب كإضافة متميزة لمجتمع الشارقة الثقافي والفني والمعرفي، ليكون جزءا من مجتمع الرسوم المتحركة الذي يشهد نموا متزايدا في الشرق الأوسط، مما يسهم في المزيد من النهوض الفني والثقافي وتعزيز دور الشارقة في بناء العلاقات ومد جسور التعاون بين الفنانين والمبدعين في أوروبا وإيطاليا على وجه الخصوص.



وشهد صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال حفل الافتتاح، عرضا موسيقيا قدمته فرقة أوركسترا فلورنسا بوب، عزفت فيه عددا من أشهر الأعمال الموسيقية العالمية التي ارتبطت بالرسوم المتحركة، وقدمت الفرقة ذات الصيت العالمي في هذا المجال مجموعة من أعمال استوديوهات غيبلي الأسطوري، ووالت ديزني، حيث اشتهرت الفرقة بتنظيم حفلات عروض موسيقية تلهم الجمهور حول العالم.



ويشارك في المؤتمر، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» بالشراكة مع مهرجان «بيرجيمو أنيميشن ديز» الإيطالي، عدد من كبار ومشاهير المبدعين في عالم «الرسوم المتحركة»، من رسامين وتقنيين وصانعين ومنتجين، من الرواد الحاصلين على جوائز عالمية منها: الأوسكار وإيمي وآني، ومن العاملين في كبريات شركات إنتاج المحتوى المرئي، مثل نتفلكس وديزني وسوني وغيرها من مؤسسات وشركات إنتاج أفلام الرسوم المتحركة، ويقدم المشاركون خبراتهم وخلاصة الأبحاث عبر مجموعة من الأوراق العلمية، والتطبيقات الفنية، والمناقشات والحوارات.



ويضم المؤتمر ندوات وورش عمل ودورات متخصصة وجلسات نقاشية، تغطي مختلف جوانب عالم الرسوم المتحركة، من الكتابة والتقنيات والإنتاج. كما يشهد المؤتمر عروض أفلام ولقاءات مع نجوم هذه الصناعة، مثل جون نيفاريز، صانع الأفلام الحائز على جائزة الأوسكار الذي عمل لأكثر من 25 عاما في هذا المجال مع كبرى شركات الإنتاج منها ديزني وسوني، والفنان ساندرو كلويزو، مصمم شخصيات الرسوم المتحركة الفائز بجائزة «آني» عن فيلم «عودة ماري بوبينز»، والمخرج الياباني تاكاهيرو يوشيماتسو، مبتكر ومصمم الشخصيات اليابانية الذي أخرج أعمالا شهيرة مثل مسلسل «ون بيس»، و«دث نوت» و«دراجون بول» و«دراجون بول زد».



ويعمل «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» على تخصيص عدة منصات للتعارف والتبادل بين الناشرين والمنتجين، لتسهيل آليات بيع وشراء حقوق الإنتاج والنشر، حيث يستهدف، بشكل خاص المتخصصين والشباب من هواة ومحترفي فن الرسوم المتحركة، في مسعى لتطوير قطاع صناعة رسوم كتب الأطفال وإنتاج أفلام الرسوم المتحركة في الإمارات والمنطقة العربية.